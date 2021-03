Joao Félix contó que “mandó a callar” a Lodi en una de sus celebraciones – VIDEO

Atlético de Madrid y Chelsea se verán las caras este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ante tal duelo, Joao Félix fue el elegido para asistir a la protocolar conferencia de prensa.

Sin embargo, en un momento de la conferencia, el choque contra Chelsea quedó a un lado ya que a Joao Félix le preguntaron por una celebración ocurrida el pasado 28 de febrero en un choque contra Villarreal.

Resulta que el portugués ingresó en el segundo tiempo y logró marcar un gol. Tras su anotación, Joao Félix miró a la banca e hizo el gesto de “mandar a callar a alguien” (incluso se pensó que era dirigido para el ‘Cholo’ Simeone).

“Ustedes siempre están picando. Yo ya lo dije, en el día del partido hice una publicación en Instagram que era para Lodi, pero a vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso se genera polémica”, declaró el atacante del Atlético de Madrid.

Luego, Joao Félix agregó lo siguiente: “Con Lodi lo hablamos antes del partido. Me dijo que no hacía gol a nadie. Mi relación con el 'Cholo' es muy buena, me intenta ayudar siempre. Estamos aquí para ayudarnos uno al otro".

Cabe mencionar que Renan Lodi aclaró ya en redes sociales que son grandes amigos y hasta le dedicó una publicación en Instagram para que no se malinterpreten las cosas. Ahora, ambos tienen la mira puesta en darle vuelta la serie ante el Chelsea.