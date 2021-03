Bayern Múnich vs. Lazio EN VIVO: horarios y donde ver octavos de final Champions League

Bayern Múnich vs. Lazio EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este miércoles 17 de marzo, desde las 15:00 horas, en el Allianz Arena por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. La transmisión del partido estará a cargo de Fox Sports en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol europeo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

A cerrar la llave. Bayern Múnich afronta este segundo partido de los octavos de final de Champions League con una abrumadora ventaja de 4-1. Por ello, la confianza se apoderó en tienda bávara ya que solo un partido para el olvido los podría dejar fuera de los cuartos de final de este torneo.

Este buen colchón de goles le permitirá a Hansi Flick tomar con calma el encuentro, aunque el once que planea presentar no se guardará nada salvo la ausencia obligada de dos elementos. Y es que Manuel Neuer y Coman no participaron del último entrenamiento, el primero por presentar un cuadro de resfrío y el segundo por molestias musculares.

Pese a ello, los bávaros parecen haber encontrado nuevamente el gran nivel que los llevó a alcanzar los seis títulos que disputaron en 2020 tras el bache luego del Mundial de Clubes. Y es que, a pesar de los tropiezos en la Bundesliga, Bayern Múnich sigue como firme puntero de la tabla y como principal candidato a repetir plato como campeón.

Lazio, por su parte, parece haber asumido su inminente eliminación ante un rival superior en cada una de sus líneas. Así lo dejó en claro el propio entrenador Simone Inzaghi quien en su última conferencia de prensa expresó que puedan volver rápido a competir en el alto nivel de la Champions League.

“Tenemos que disfrutar hasta el final. Espero que pronto podamos volver a vivir estas jornadas, porque somos ambiciosos. Alcanzamos nuestro objetivo, que era regresar a los octavos de final. Lamentablemente el resultado de la ida nos ha perjudicado”, indicó.

Bayern Múnich vs. Lazio: formaciones probables

Bayern Múnich: Nubel; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry y Lewandowski.

Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Immobile y Caicedo.

¿Qué canal transmite el partido Bayern Múnich vs. Lazio?

El duelo entre Bayern Múnich vs. Lazio se transmitirá a través de la señal de Fox Sports.

País Canal Argentina Fox Sports Bolivia Fox Sports Brasil Fox Sports Canadá beIN Sports Chile Fox Sports Colombia Fox Sports Ecuador Fox Sports Internacional Bet365 Paraguay Fox Sports Perú Fox Sports Estados Unidos beIN Sports Uruguay Fox Sports Venezuela ESPN

¿Dónde ver partido Bayern Múnich vs. Lazio?

