ESPN 2 en vivo, Atlético Madrid-Chelsea: ¿a qué hora juegan y dónde ver Champions League?

Atlético Madrid vs. Chelsea EN VIVO y EN DIRECTO. Los colchoneros visitan este miércoles 17 de marzo el Estadio Stamford Bridge para medirse ante los Blues por el partido de vuelta de los octavos de fina de la Champions League. El duelo se realizará a partir de las 15:00 horas de Lima (Perú); 17:00 horas de Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay). Sigue la transmisión oficial del Atlético Madrid-Chelsea por el canal ESPN 2 Sur y Norte para los países de Sudamérica, Centroamérica y México. Además puedes descargar la app de ESPN PLAY para seguir disfrutando del juego desde tu móvil. TUDN (Estados Unidos) y Movistar Liga de Campeones (España) también televisarán el cotejo en sus plataforma. Además, puedes seguir toda la información previa del partido, mirar los videos de los goles en tiempo real durante el minuto a minuto del diario Libero.pe.

El Atlético Madrid del "Cholo" Diego Simeone buscará remontar en tierra inglesa tras el 1-0 que encajó jugando como local en el Wanda Metropolitano. La tarea es difícil pero no imposible. Ya ha pasado año, desde aquel 11 de marzo del 2020, cuando los españoles lograron remontar por 3-2 al Liverpool de Jürgen Klopp. Ahora buscarán una nueva hazaña frente al Chelsea, que ha mejorado notablemente desde la llegada de Tomas Tuchel.

Día, hora y canal del Atlético Madrid vs. Chelsea por Champions League

Atlético Madrid vs. Chelsea EN VIVO por Champions League ¿Cuándo juegan? Miércoles 17 de marzo de 2021 ¿Dónde? Stamford Bridge, Inglaterra ¿A qué hora? 17:00 horas de Buenos Aires, Argentina ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play y TUDN

La convocatoria de Diego Simeone está formada por los porteros Ivo Grbic, Jan Oblak y Miguel San Román; los defensores José María Giménez, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Kieran Trippier y Sime Vrsaljko.

Completan la lista los centrocampistas Geoffrey Kondogbia, Lucas Torreira, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Víctor Machín "Vitolo" y Yannick Carrasco; y los delanteros Joao Félix, Luis Suárez, Ángel Correa y Moussa Dembélé.

Atlético Madrid vs. Chelsea: ¿a qué hora juegan partido por Champions League?

País Hora Argentina 5:00 p. m. España 9:00 p. m. México 2:00 p. m. Perú 3:00 p. m. Colombia 3:00 p. m. Estados Unidos 3:00 p. m. Uruguay 5:00 p. m. Chile 5:00 p. m. Ecuador 3:00 p. m. Paraguay 5:00 p. m. Venezuela 4:00 p. m. Bolivia 4:00 p. m. Costa Rica 2:00 p. m. Italia 9:00 p. m. Francia 9:00 p. m. Honduras 2:00 p. m. Panamá 3:00 p. m. El Salvador 2:00 p. m. Guatemala 2:00 p. m.

Pese al resultado logrado en la ida, el Chelsea no se caracteriza por ser un equipo que opte por echarse atrás, pese a lo que pueda parecer con su defensa de cinco. Si por algo se caracteriza el modelo de Tuchel es por controlar el juego y la pelota. Cuanto más pase la pelota por las botas de los 'Blues', menos la tendrá el Atleti y más cerca estarán los cuartos de final. Por ahí pasan las opciones del cuadro inglés.

El Chelsea echará de menos a dos jugadores para el duelo contra Atlético Madrid debido a la acumulación de amarillas. La baja del italobrasileño Jorginho es la más sencilla de suplir para Tuchel, porque solo tendrá que meter al francés N'golo Kanté, venido a menos este año. El otro suspendido es el inglés Mason Mount, que fuera ojito derecho de Frank Lampard y que actualmente está siendo el mejor del equipo.

Atlético Madrid vs. Chelsea: formaciones probables

Atlético Madrid: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Arturo Vidal; Messi y Luis Suárez.

Chelsea: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

¿En qué canal transmiten y dónde televisan Atlético Madrid vs. Chelsea?

-Argentina: ESPN 2 Sur.

-Bolivia: ESPN 2 Sur.

-Brasil: TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus.

-Chile: ESPN 2 Sur.

-Colombia: ESPN 2 Colombia.

-Francia: RMC Sport 1 y RMC Sport en direct.

-Alemania Sky Sport UHD, Sky Go, Sky Sport 1/HD y TeleClub Sport Live.

-Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

-México: Fox Sports Cono Norte, ESPN Play Norte, FOX Play Norte, ESPN Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

-Paraguay: ESPN 2 Sur.

-Perú: ESPN 2 Sur.

-Portugal Eleven Sports 1 Portugal.

-España: Movistar+, Mitele Plus y Movistar Liga de Campeones.

-Reino Unido BT Sport Extra, BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 1 y BT Sport Ultimate.

-Estados Unidos: Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ZonaFutbol y TUDN App.

-Uruguay: ESPN 2 Sur.

-Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Chelsea en vivo y en directo?

En Internet el duelo entre Atlético Madrid vs. Chelsea, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Atlético Madrid vs. Chelsea?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Atlético Madrid vs. Chelsea? (Canales ESPN 2 Norte)

Sky Sports (México): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Costa Rica): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Honduras): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (El Salvador): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Guatemala): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (Haití): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Sky Sports (República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Star TV (México): Canal 501.

Altice (República Dominicana): Canal 350 (SD) y Canal 1009 (HD).

Aster (República Dominicana): Canal 27.

Wind TV (República Dominicana): Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Atlético Madrid vs. Chelsea?

FOX Sports Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD DirecTV (Chile) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 625 (SD) y 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR (Chile) Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), Canal 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO Atlético Madrid vs. Chelsea?

TUDN Canales TV Sky Sports (México) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Argentina) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Sky Sports (Puerto Rico) Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD). Dish Network (Estados Unidos) Canal 869 (HD). DirecTV (Estados Unidos) Canal 464 (HD). AT&T (Estados Unidos) Canal 658. Verizon FiOS (Estados Unidos) Canal 1524. Eli NRT (México, Monclova) Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD). Cable Onda (Panamá) Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD). Telecable (Costa Rica) Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD). Galaxia 5 (Guatemala) Canal 39. Altice (República Dominicana) Canal 355. Cable Color (El Salvador) Canal 44. Cable Color (Honduras) Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital). Tigo (El Salvador) Canal 30. Tigo (Honduras) Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital). Mayavisión (Honduras) Canal 45. +Móvil (Panamá) Canal 254 (HD). Izzi (México) Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD). Claro TV (Puerto Rico) Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Bayern Múnich?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Atlético Madrid vs. Chelsea por Champions League.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Atlético Madrid vs. Chelsea?

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2) y 186-191 (3-8) | Satélite

Movistar + (España): Dial 50, 51-52 (1-2), 186-191 (3-8) y 442 (UHD) | IPTV

Orange TV (España): Dial 114, 115 (UHD), 116 (1), 127-137 (2-12) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 205, 291-298 (1-8) | IPTV

Mitele Plus (España): servicio streaming (www.mitele.es)

¿Cómo ver Movistar Deportes EN VIVO ONLINE Atlético Madrid vs. Chelsea?

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | Satélite

Movistar + (España): Dial 53, 54-56 (1-3) y 192-195 (4-7) | IPTV

SomTV (Andorra): Dial 213 y 271-277 (1-7) | IPTV

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.