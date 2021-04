Real Madrid anunció lista de convocados para enfrentar a Liverpool en la Champions

Este martes arranca la Champions League donde el Real Madrid recibirá en casa al Liverpool en un duelo no apto para cardíacos. En la previa del encuentro, Zinedine Zidane reveló la lista de 21 futbolistas que quedan concentrados.

Entre las grandes ausencias está el nombre de Sergio Ramos y Eden Hazard. El defensor central se lesionó la semana pasada cuando jugaba las Eliminatorias con la selección de España, mientras que lo belga es algo que arrastra desde un tiempo atrás.

"Lo hemos hablado mucho. Hazard tiene que estar tranquilo. Lo importante es que esté recuperado. No creo que nos precipitásemos en su última vuelta. Si el jugador está bien, lo quiero con el equipo. Ahora, vamos a hacer las cosas poco a poco y vamos a ver qué pasa", dijo Zidane sobre Eden.

Eso sí, Zidane precisó que le gustaría tener a su equipo completo antes del final de temporada. "Necesito a todos mis jugadores, siempre. Me gusta tenerlos sanos. Cuando uno está lesionado no me gusta nada. Lo que queremos hacer es recuperar a Hazard cuanto antes. Nos faltan algunos otros. Espero tenerlos a todos antes del final de temporada".

Lista de convocados Real Madrid

Arqueros: Courtois, Lunin Altube.

Defensas: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.

Mediocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo.