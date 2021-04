Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO; ver ESPN 2 y FOX Sports: 3-1 por Champions League

Real Madrid vs Liverpool EN VIVO, ONLINE TV, GRATIS y EN DIRECTO se enfrentan partido de ida de cuartos de final Champions League este martes a las 14:00 horas de Perú, 16:00 de Argentina y Brasil y 20:00 de España. Transmisión oficial vía ESPN 2 (Sudamérica), Movistar Liga de Campeones (España), TUDN (Estados Unidos), FOX Sports y FOX Sports 2 (México). Además, puedes ver los videos de los goles y las fotos del partido vía LIVE STRAMING por INTERNET en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Real Madrid vs. Liverpool : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

- 90' + 4 ¡Final del partido!

- 90' + 3 Rodrygo intentó de contragolpe, pero se equivocó en el pase.

- 90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

- 88' Todo acaba en una falta contra Vázquez.

- 88' Tiro de esquina para el Liverpool

- 85' Ovación para Vinícius Junior, autor de un doblete. Deja su sitio a Rodrygo Goes.

- 82' Amarilla para Alexander Arnold en el Liverpool.

- 81' Doble cambio en las filas del Liverpool. Klopp retira a Ozan Kabak para meter a Roberto Firmino.

- 76' Remate de Alcántara que se va desviado

- 71' Primer movimiento de Zinedine Zidane, dando entrada a Fede Valverde en el lugar de Marco Asensio.

- 70' Remate de Benzema y controla bien el meta Alisson.

- 66' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Buen pase rasante de Modric y Vinícius disparó a colocar para aumentar la ventaja en el marcador a favor de los 'merengues'.

- 64' Contragolpe que tenía destino de gol y Alexander-Arnold la mandó al córner.

- 63' Gran cierre de Mendy cuando Mané estaba por marcar la paridad.

- 60' Remate de Kroos que se va desviado. La tuvo el Madrid.

- 59' Liverpool se va con todo por la paridad.

- 56' Hubo amarilla para Alcántara en los 'reds'.

- 55' El partido se pone de ida y vuelta en Valdebebas.

- 52' El gol lo revisaron en el VAR y finalmente lo cobran.

- 50' ¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! El rebote le quedó a Salah, quien remató con mucha fuerza para vencer a Courtois.

- 49' Centro muy pasado en el Liverpool.

- 48' Amarilla para Vázquez en el Real Madrid. Balón parado para la visita.

- 46' Tiro libre para el Liverpool. Veremos.

- 45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

- 45' ¡Final de la primera parte!

- 42' Nuevo error en el fondo y Asensio por poco no anota el segundo.

- 41' Salió Keita y entró Thiago Alcántara.

- 38' Amarilla para Mané, que no está apareciendo en el partido.

- 35' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Error garrafal de Alexander-Arnold y Asensio se sacó de encima a Alisson para poner el segundo a favor del local.

- 34' Disparo totalmente desviado de Asensio.

- 33' Benzema habilita a Vinícius y el brasileño remata desviado.

- 31' Cae Benzema en el área chica del Liverpool, pero el juez dice que se levante.

- 30' Falta de Kabak en ataque. Tiro libre en salida para el local.

- 28' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran pase de Kroos para que Vinícius controle y anote el primero a favor del local.

- 24' Centro pasado de Casemiro que se va afuera.

- 24' Gran cierre de Kabak para que el balón se vaya al tiro de esquina.

- 22' La mueve desde atrás el Madrid, no quieren lanzarla.

- 18' Vinícius no pudo controlar en la personal y hay saque de portería para Liverpool.

- 16' Trata de responder Liverpool con Alexander-Arnold. Luego, hay falta de Diogo Jota.

- 12' Centro de Mendy y Vinícius casi marca el primero de cabeza. El balón se fue afuera.

- 11' Cae Modric y pedían falta. El juez dice que no hay nada.

- 10' Se defiende bien la visita. Por ahora, Benzema no puede con los defensores.

- 10' Tiro de esquina para el Real Madrid. Podría llegar el primero.

- 9' Salah quería en la personal, pero Mendy corta bien.

- 7' Se complicaba en el fondo Madrid y despeja con todo Militao.

- 6' Fuera de juego de Benzema. Tiro libre en salida para el Liverpool.

- 4' Por ahora, no pasa mucho en el partido. Seguimos sin goles.

- 2' Primer remate de Benzema y responde bien el meta Alisson.

- 1' Arrancó el partido en Valdebebas.

- Sigue todas las incidencias en vivo y directo del duelo Real Madrid vs. Liverpool.

- Salen los equipos al campo. En breves minutos inicia el partido.

- Con las bajas por lesión de Dani Carvajal y Sergio Ramos, la de Varane por la covid-19 y la Eden Hazard mientras mejora su estado físico tras recuperarse de un problema muscular, la confianza de Zidane pasa por las rachas goleadoras de Marco Asensio -tres partidos consecutivos marcando- y Karim Benzema, que ha puesto su firma a nueve goles en sus siete últimos partidos.

- Ante la baja de última hora de Raphael Varane tras dar positivo en coronavirus, Zidane da un giro táctico a su equipo y regresa a defensa de cuatro, con el brasileño Militao como pareja de Nacho Fernández en el centro de la zaga. Vuelve al once inicial Toni Kroos, recuperado de una lesión.

- Los brasileños Militao y Vinicius serán titulares este martes en el Real Madrid ante el Liverpool en partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el que Zinedine Zidane recupera el tridente ofensivo y Jürgen Klopp apuesta por Keita y Diego Jota en detrimento de Thiago y Firmino.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Vinicius Junior y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Marcerlo, Valverde, Odriozola, Isco, Mariano, Rodrygo, Arribas y Chust.

- ¡Atención! Formación confirmada del Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Sadio Mané, Mohamed Salah y Jota.

- Suplentes: Adrian, Davies, Thiago Alcántara, Milner, Roberto Firmino, Oxlade-Chamberlain, Jones, Tsimikas, Shaqiri, Davies, Williams y Cain.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Liverpool por los cuartos de final de la Champions League!

Real Madrid vs. Liverpool : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Vinicius Junior y Karim Benzema.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Sadio Mané, Mohamed Salah y Jota.

Real Madrid vs. Liverpool : historial de partidos

2018-05-26 – Real Madrid 3-1 Liverpool (Champions League 2017/18)

2014-11-04 – Real Madrid 1-0 Liverpool (Champions League 2014/15)

2014-10-22 – Liverpool 0-3 Real Madrid (Champions League 2014/15)

2009-03-10 – Liverpool 4-0 Real Madrid (Champions League 2008/09)

2009-02-25 – Real Madrid 0-1 Liverpool (Champions League 2008/09)

1981-05-27 – Liverpool 1-0 Real Madrid (Champions League 1980/81)

Real Madrid contra Liverpool

Real Madrid llega con dos bajas importantes como la de Sergio Ramos y Eden Hazard por lesión. Ambos futbolistas quedaron fuera de la lista de convocados para el partido del martes. En la previa, Zidane dijo que no arriesgará a ninguno, pero espera tener pronto a su plantel completo.

Sin embargo, Zidane se esperanza a su goleador. El francés Karim Bezema liderará el ataque con Marco Asensio y Vinicius Junior. "Estamos vivos en las dos competiciones. Hemos pasado momentos duros, ahora estamos en un momento bueno, pero no significa nada, mañana va a ser un partido muy duro, muy difícil y vamos a tener que competir bien".

Si por el lado del Real Madrid hay ausencias, en Liverpool tampoco son ajenos a este detalle. Klopp ha sufrido a lo largo de la temporada. El técnico alemán no podrá contar con el capitán Jordan Henderson y los defensas Virgil Van Dijk, Joe Gomez y Joel Matip.

Sin embargo, Jürgen Klopp ha recuperado a Thiago Alcántara y Diogo Jota. El español estará haciendo dupla en la medular con Fabinho y Wijnaldum para dejar en la zona de ataque a Mané, Salah y el portugués que viene de anotar dos goles en la goleada al Arsenal.

Real Madrid vs. Liverpool: ¿a qué hora juegan partido por Champions League?

Perú – 2.00 p. m. horario de Lima

México – 1.00 p. m. horario de Ciudad de México

Ecuador – 2.00 p. m. horario de Quito

Estados Unidos – 11.00 p. m. horario de Los Ángeles

Estados Unidos – 1.00 p. m. horario de Texas

Estados Unidos – 2.00 p. m. horario de Miami

Colombia – 2.00 p. m. horario de Bogotá

Argentina – 4.00 p. m. horario de Buenos Aires

España – 8.00 p. m. horario de Madrid

España – 7.00 p. m. horario de Islas Canarias

Uruguay – 4.00 p. m. horario de Montevideo

Paraguay – 4.00 p. m. horario de Asunción

Chile – 4.00 p. m. horario de Santiago

Brasil – 4.00 p. m. horario de Brasilia

Bolivia – 3.00 p. m. horario de La Paz

Venezuela – 3.00 p. m. horario de Caracas

Canadá – 3.00 p. m. horario de Toronto

Italia – 8.00 p. m. hora de Roma

Francia – 8.00 p. m. hora de París

Alemania – 8.00 p. m. hora de Berlín

Portugal – 7.00 p. m. hora de Lisboa

Holanda – 8.00 a. m. hora de Ámsterdam

Inglaterra – 7.00 p. m. hora de Londres

Más allá de ser un partido trascendental, Zidane y Klopp se vuelven a ver las caras despúes de varios años. En su momento, el alemán admitió que 'zizou' es mejor que él y no tiene ningún problema en admitirlo pero, claramente, las cosas han cambiado y este martes será un duelo distinto.

Real Madrid vs. Liverpool: formaciones probables

Real Madrid: Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).

Liverpool: Alisson - Robertson, Kabak, Phillips, Alexander-Arnold - Thiago, Wijnaldum, Fabinho - Salah, Jota, Mané.

Entrenador: Jurgen Klopp (GER)

Real Madrid vs. Liverpool: ¿en qué canal transmite partido por Champions League?

-Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Chile y Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur

-Brasil: GUIGO y Estádio TNT Sports

-Francia: RMC Sport en direct y RMC Sport 1

-Italia: SKY Go Italia, Sky Sport 252, Sky Sport Uno y NOW TV

-México: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports App

-Estados Unidos: Univision, Univision NOW, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com y TUDNxtra.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs. Liverpool?

DirecTV (Perú: Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Argentina): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Uruguay): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Chile): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Colombia): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Ecuador): Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV (Venezuela): Canal 624 (SD).

Movistar (Perú): Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar (Chile): Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar (Argentina): Canal 201 (HD).

Claro TV (Perú): Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD).

Claro TV (Chile): Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV (Colombia): Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV (Ecuador): Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV (Argentina): Canal 107 (HD).

Telecentro (Argentina): Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión (Argentina): Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD).

Grupo TV Cable (Ecuador): Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD).

VTR Chile: Canal 49 (Santiago) y 841 (HD).

Supercanal (Argentina): Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD).

Dibox (Argentina): Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow (Argentina): Canal 103 (HD).

¿Cómo ver TUDN EN VIVO Real Madrid vs. Liverpool?

Sky Sports (México): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Argentina): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports (Puerto Rico): Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Dish Network (Estados Unidos): Canal 869 (HD).

DirecTV (Estados Unidos): Canal 464 (HD).

AT&T (Estados Unidos): Canal 658.

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 1524.

Eli NRT (México, Monclova): Canal 55 (SD), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

Cable Onda (Panamá): Canal 390 (SD) y Canal 1390 (HD).

Telecable (Costa Rica): Canal 231 (SD) y Canal 777 (HD).

Galaxia 5 (Guatemala): Canal 39.

Altice (República Dominicana): Canal 355.

Cable Color (El Salvador): Canal 44.

Cable Color (Honduras): Canal 50 (Analógico) y Canal 215 (Digital).

Tigo (El Salvador): Canal 30.

Tigo (Honduras): Canal 53 (Analógico) y Canal 301 (Digital).

Mayavisión (Honduras): Canal 45.

+Móvil (Panamá): Canal 254 (HD).

Izzi (México): Canal 501 (SD) y Canal 890 (HD).

Claro TV (Puerto Rico): Canal 614 (SD) y Canal 1614 (HD).

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Real Madrid vs. Liverpool?

El partido se televisa en España por los canales Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs. Liverpool por Champions League.

Movistar Liga de Campeones Dial Servicio Movistar + 50 – 51-52 (1-2) – 186-191 (3-8) Satélite Movistar + 50 – 51-52 – 186-191 – 442 UHD IPTV Orange TV 114 – 115 UHD – 116 – 127-137 IPTV SomTV 205 – 291-298 IPTV

