Real Madrid y Liverpool: el duelo más parejo de la historia de la Champions League

El duelo más parejo de la historia de la Champions League lo protagonizan Real Madrid y Liverpool, equipos que están empatados en todo si tomamos en cuenta los antecedentes. Hoy será el séptimo partido entre ambos gigantes de Europa.

De los seis anteriores encuentros -todos por Champions- el “merengue” ganó tres y la misma cantidad de victorias sumaron los “Reds”. Incluso, la paridad también se refleja en goles a favor: siete cada uno.

Y por si fuera poco, cada uno le ganó una final de Copa de Europa al otro. En 1981, el conjunto de Merseyside venció por la mínima en el Parque de los Príncipes de París, mientras que los blancos se impusieron 3-1en Kiev, allá por el 2018.

Cada partido es una historia diferente y hoy no será la excepción. Sobre la actualidad, el Real Madrid no podrá contar con los lesionados Sergio Ramos y Dani Carbajal, tampoco Eden Hazard, quien ya está recuperado, pero no quieren arriesgarlo.

Por su parte, Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip y Jordan Henderson son bajas en el Liverpool.

TODOS LOS DUELOS EN CHAMPIONS

FINAL

27 de mayo de 1981

Liverpool 1-0 Real Madrid

Gol: Kennedy 82' (LIV)

OCTAVOS DE FINAL (Ida)

25 de febrero de 2009

Real Madrid 0-1 Liverpool

Gol: Benayoun 82' (LIV)

OCTAVOS DE FINAL (Vuelta)

10 de marzo de 2009

Liverpool 4-0 Real Madrid

Goles: Torres 16', Gerrard 28' y 47, Dossena 88' (LIV)

FASE DE GRUPOS (Fecha 3)

22 de octubre de 2014

Liverpool 0-3 Real Madrid

Goles: C. Ronaldo 23', Benzema 30 y 44 (RM)

FASE DE GRUPOS (FECHA 4)

4 de noviembre de 2014

Real Madrid 1-0 Liverpool

Gol: Benzema 27' (RM)

FINAL

26 de mayo de 2018

Real Madrid 3-1 Liverpool

Goles: Benzema 50', Bale 64' y 84' (RM); Mané 55' (LIV)