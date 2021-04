Real Madrid venció 3-1 al Liverpool y sueña con 'semis' de Champions League

Real Madrid y Liverpool ofrecieron un gran partido en el Alfredo Di Stefano. Luego de los 90 minutos, el local fue más y se impuso por 3-1 gracias a los goles de Vinícius (2) y Asensio. Descontó Salah para la visita.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron con todo por el triunfo, pero fue el Real Madrid el equipo al que se le notó seguro en todas sus líneas. A través de Benzema y Vinícius, los de Zidane le daban problemas a la defensa 'red'.

Luego de insistir un par de veces, Toni Kroos apareció a los 27 minutos para mandar un balón largo que fue aprovechado correctamente por Vinícius para vencer a Allison.

El panorama se le iba a poner más cuesta arriba al Liverpool. En una falla garrafal de Alexander-Arnold, Asensio se sacó de encima al meta visitante para decir que las cosas estaban 2-0 en Valdebebas. Así, ambos equipos se fueron al descanso.

Ya en el complemento, Liverpool se fue con todo por el descuento y lo iba a conseguir a los 51 minutos. Salah aprovechó el rebote para fusilar a Courtois y darle esperanza a los de Klopp.

Pero 14 minutos después, en una jugada rápida, Modric soltó para que Vinícius remate a colocar y anote un doblete. Baldazo de agua fría para el Liverpool que sintió la anotación.

Luego, Real Madrid cuidó su ventaja e incluso tuvo algunas chances de contragolpe. De esta manera, los de Zidane sacaron una importante ventaja en la ida y buscarán en Anfield sellar su pase a semifinales de Champions League.

Real Madrid vs. Liverpool : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

- 90' + 4 ¡Final del partido!

- 90' + 3 Rodrygo intentó de contragolpe, pero se equivocó en el pase.

- 90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

- 88' Todo acaba en una falta contra Vázquez.

- 88' Tiro de esquina para el Liverpool

- 85' Ovación para Vinícius Junior, autor de un doblete. Deja su sitio a Rodrygo Goes.

- 82' Amarilla para Alexander Arnold en el Liverpool.

- 81' Doble cambio en las filas del Liverpool. Klopp retira a Ozan Kabak para meter a Roberto Firmino.

- 76' Remate de Alcántara que se va desviado.

- 71' Primer movimiento de Zinedine Zidane, dando entrada a Fede Valverde en el lugar de Marco Asensio.

- 70' Remate de Benzema y controla bien el meta Alisson.

- 66' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Buen pase rasante de Modric y Vinícius disparó a colocar para aumentar la ventaja en el marcador a favor de los 'merengues'.

- 64' Contragolpe que tenía destino de gol y Alexander-Arnold la mandó al córner.

- 63' Gran cierre de Mendy cuando Mané estaba por marcar la paridad.

- 60' Remate de Kroos que se va desviado. La tuvo el Madrid.

- 59' Liverpool se va con todo por la paridad.

- 56' Hubo amarilla para Alcántara en los 'reds'.

- 55' El partido se pone de ida y vuelta en Valdebebas.

- 52' El gol lo revisaron en el VAR y finalmente lo cobran.

- 50' ¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! El rebote le quedó a Salah, quien remató con mucha fuerza para vencer a Courtois.

- 49' Centro muy pasado en el Liverpool.

- 48' Amarilla para Vázquez en el Real Madrid. Balón parado para la visita.

- 46' Tiro libre para el Liverpool. Veremos.

- 45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

- 45' ¡Final de la primera parte!

- 42' Nuevo error en el fondo y Asensio por poco no anota el segundo.

- 41' Salió Keita y entró Thiago Alcántara.

- 38' Amarilla para Mané, que no está apareciendo en el partido.

- 35' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Error garrafal de Alexander-Arnold y Asensio se sacó de encima a Alisson para poner el segundo a favor del local.

- 34' Disparo totalmente desviado de Asensio.

- 33' Benzema habilita a Vinícius y el brasileño remata desviado.

- 31' Cae Benzema en el área chica del Liverpool, pero el juez dice que se levante.

- 30' Falta de Kabak en ataque. Tiro libre en salida para el local.

- 28' ¡GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! Gran pase de Kroos para que Vinícius controle y anote el primero a favor del local.

- 24' Centro pasado de Casemiro que se va afuera.

- 24' Gran cierre de Kabak para que el balón se vaya al tiro de esquina.

- 22' La mueve desde atrás el Madrid, no quieren lanzarla.

- 18' Vinícius no pudo controlar en la personal y hay saque de portería para Liverpool.

- 16' Trata de responder Liverpool con Alexander-Arnold. Luego, hay falta de Diogo Jota.

- 12' Centro de Mendy y Vinícius casi marca el primero de cabeza. El balón se fue afuera.

- 11' Cae Modric y pedían falta. El juez dice que no hay nada.

- 10' Se defiende bien la visita. Por ahora, Benzema no puede con los defensores.

- 10' Tiro de esquina para el Real Madrid. Podría llegar el primero.

- 9' Salah quería en la personal, pero Mendy corta bien.

- 7' Se complicaba en el fondo Madrid y despeja con todo Militao.

- 6' Fuera de juego de Benzema. Tiro libre en salida para el Liverpool.

- 4' Por ahora, no pasa mucho en el partido. Seguimos sin goles.

- 2' Primer remate de Benzema y responde bien el meta Alisson.

- 1' Arrancó el partido en Valdebebas.

- Sigue todas las incidencias en vivo y directo del duelo Real Madrid vs. Liverpool.

- Salen los equipos al campo. En breves minutos inicia el partido.

- Con las bajas por lesión de Dani Carvajal y Sergio Ramos, la de Varane por la covid-19 y la Eden Hazard mientras mejora su estado físico tras recuperarse de un problema muscular, la confianza de Zidane pasa por las rachas goleadoras de Marco Asensio -tres partidos consecutivos marcando- y Karim Benzema, que ha puesto su firma a nueve goles en sus siete últimos partidos.

- Ante la baja de última hora de Raphael Varane tras dar positivo en coronavirus, Zidane da un giro táctico a su equipo y regresa a defensa de cuatro, con el brasileño Militao como pareja de Nacho Fernández en el centro de la zaga. Vuelve al once inicial Toni Kroos, recuperado de una lesión.

- Los brasileños Militao y Vinicius serán titulares este martes en el Real Madrid ante el Liverpool en partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el que Zinedine Zidane recupera el tridente ofensivo y Jürgen Klopp apuesta por Keita y Diego Jota en detrimento de Thiago y Firmino.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Vinicius Junior y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Marcerlo, Valverde, Odriozola, Isco, Mariano, Rodrygo, Arribas y Chust.

- ¡Atención! Formación confirmada del Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Sadio Mané, Mohamed Salah y Jota.

- Suplentes: Adrian, Davies, Thiago Alcántara, Milner, Roberto Firmino, Oxlade-Chamberlain, Jones, Tsimikas, Shaqiri, Davies, Williams y Cain.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Liverpool por los cuartos de final de la Champions League!

Real Madrid vs. Liverpool : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Mendy; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Marco Asensio, Vinicius Junior y Karim Benzema.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Sadio Mané, Mohamed Salah y Jota.

Real Madrid vs. Liverpool : historial de partidos

2018-05-26 – Real Madrid 3-1 Liverpool (Champions League 2017/18)

2014-11-04 – Real Madrid 1-0 Liverpool (Champions League 2014/15)

2014-10-22 – Liverpool 0-3 Real Madrid (Champions League 2014/15)

2009-03-10 – Liverpool 4-0 Real Madrid (Champions League 2008/09)

2009-02-25 – Real Madrid 0-1 Liverpool (Champions League 2008/09)

1981-05-27 – Liverpool 1-0 Real Madrid (Champions League 1980/81)

Real Madrid contra Liverpool

El Real Madrid vuelve a verse las caras con el Liverpool de Jürgen Klopp luego de tres años de la recordada final del Olímpico de Kiev. En aquel entonces, los dirigidos por Zidane vencieron por 3-1 gracias a los goles de Karim Benzema y Gareth Bale (doblete) para llevarse la decimotercera estrella en el historial del torneo europeo. Fue la última exhibición de Cristiano Ronaldo -ahora en la Juventus- con la mica blanca, aunque fueron Bale (por los goles) y Sergio Ramos (el derribo a Mohamed Salah) los que se llevaron las luces esa temporada.

Real Madrid vs. Liverpool EN VIVO por Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 6 de abril del 2021 ¿Dónde es el partido? Estadio Alfredo Di Stéfano, de Madrid ¿A qué hora ver? 20:00 horas de la noche en Madrid, España ¿Qué canal transmite? Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus ¿Quién será el árbitro? Felix Brych (ALE) ¿Cómo ver por Internet? Transmisión del minuto a minuto por LIBERO.PE

El Liverpool logró levantar la orejona en la temporada siguiente. No obstante, no volvió a enfrentarse al Real Madrid hasta el duelo que se nos viene este martes 6 de abril por lo que veremos un escenario distinto, donde tanto los merengues y reds no pasan por su mejor momento en sus respectivas ligas. Aún así, son dos grandes que de seguro nos darán muchas emociones en esta fase de la Champions League.

Así llega el Real Madrid

El último juego en LaLiga fue favorable, el Real Madrid derrotó por 2-0 al Eibar y mantiene sus chanches de levantar el trofeo. Sin embargo, deberá confirmar su buen momento primero ante Liverpool y, el sábado, contra el Barcelona. Serán dos exámenes muy importantes para decidir la temporada.

El volante uruguayo Fede Valverde es la única novedad en la convocatoria de Zinedine Zidane para el duelo del Real Madrid ante el Liverpool, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, para la que descarta a Eden Hazard y sigue sin poder contar con los lesionados Dani Carvajal y Sergio Ramos.

Después de completar un entrenamiento con el grupo, Valverde regresa a la convocatoria del Real Madrid dejando atrás un problema muscular sufrido ante el Celta de Vigo y que le impidió jugar contra el Eibar. De momento Zidane opta por un plan conservador con Hazard y hasta que no muestre el mejor tono físico, no reaparecerá en un partido de competición.

Así llega el Liverpool

Por su parte, Liverpool goleó (3-0) sin problemas a un desconocido Arsenal que no logra levantar cabeza en la Premier League. Pese al buen resultado, los reds cuentan con pocas opciones de hacerse con el título donde parece que el Manchester City será el ganador del título. Cabe señalar que Diego Jota (doblete) y Mohamed Salah fueron los autores de los tantos frente a los gunners.

La irrupción de Diogo Jota es de las pocas noticias positivas que el Liverpool ha recibido esta temporada. Llegó del Wolverhampton Wanderers por 40 millones, brilló en el principio de campaña, se lesionó de gravedad y ahora es el gran puñal con el que cuenta Jürgen Klopp para dañar al Real Madrid.

Si Klopp no juega con él de inicio será un aviso para el Real Madrid del cambio de ritmo que sufrirá el encuentro cuando Jota caliente en la banda y se prepare para salir. Es el as que guarda el alemán y cuya actuación puede decantar una eliminatoria cuyos focos han pasado del 'pique' Sergio Ramos-Salah, al pequeño extremo portugués.

Los hombres de Jürgen Klopp se entrenaron en la ciudad deportiva de Kirkby con las ausencias ya conocidas de Virgil Van Dijk, Joe Gomez y Joel Matip.

El Estadio Alfredo Di Stéfano será el escenario del choque entre Real Madrid y Liverpool por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Sin Sergio Ramos, el Real Madrid buscará sacar ventaja de local ante el Liverpool de Jürgen Klopp. (Foto: Google Maps)

Zidane: "Creo que sí (se ha infravalorado al equipo). Nos merecemos confianza, confío mucho en mi equipo. Este equipo da la vuelta a todo lo que se pueda decir. Nunca damos las cosas por perdidas, porque estamos vivos en las dos competiciones. Vamos a seguir trabajando fuertes; hemos tenido momentos complicados, pero vamos a seguir peleando".

Klopp: "Liverpool viene a por todas. Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Claro que me acuerdo de ese partido. Lo dije entonces y lo dije ahora: tras la lesión de Salah ellos empezaron a dominar la final, pero ahora nuestro equipo está preparado para este tipo de partidos".

País Operador de cable Canal España Movistar Liga de Campeones Movistar + y Orange TV Estados Unidos beIN Sports Dish – DirecTV – Verizon Sudamérica ESPN 2 y ESPN PLAY Guía TV de tu país Centroamérica SKY Sports 501 SD – 1501 HD México SKY Sports 501 SD – 1501 HD

Desde las 20:00 de la noche en horario peninsular española o hora de Madrid, se dará inicio al partido entre Real Madrid vs. Liverpool. Si te encuentras en Islas Canarias, el juego empieza una hora menos. Es decir, a las 19:00.

Real Madrid vs. Liverpool: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raphael Varane, Nacho, Eder Militao, Lucas Vázquez, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Mendy, Marco Asensio y Karim Benzema.

Liverpool: Alisson; Robertson, Kabak, Phillps, Alexander-Arnold; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Fabinho; Mohamed Salah, Jota (o Roberto Firmino) y Sadio Mané.

¿Cómo y cuándo ver en vivo Real Madrid vs. Liverpool por Internet?

A través del portal del diario Libero.pe puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO la información previas todas las incidencias del duelo entre Real Madrid y Liverpool. Además, el portal te mostrará los videos de los goles en tiempo real.

¿Dónde ver Movistar Liga de Campeones EN VIVO Real Madrid vs. Liverpool?

Sintoniza el Dial 50 de Movistar + o el Dial 114 de Orange TV de Movistar Liga de Campeones para ver el partido Real Madrid vs. Liverpool en toda España.

Movistar Liga de Campeones Dial Servicio Movistar + 50 – 51-52 (1-2) – 186-191 (3-8) Satélite Movistar + 50 – 51-52 – 186-191 – 442 UHD IPTV Orange TV 114 – 115 UHD – 116 – 127-137 IPTV SomTV 205 – 291-298 IPTV

Movistar + (o Movistar PLUS) ofrece una gran cantidad de contenido exclusivo para el gusto de sus clientes como canales de noticias de actualidad, deportes, espectáculos, música, señales internacionales, documentales, series, cine, entre otros. También se encuentra disponible en Som TV de Andorra. Puedes contratar el servicio de fibra óptica en el hogar o líneas móviles como principales opciones.

Orange TV transmite contenido especial para sus clientes que no cuentan con Movistar +. Aquí podrás disfrutar de juegos de LaLiga de España como partidos de la Europa y Champions League.

Mitele PLUS es un servicio de streaming con una amplio contenido para el gusto de sus clientes y que tiene como pago único la cifra de 20 euros. Si estás en España, podrás ver la transmisión en dos dispositivos de forma simultanea: uno de ellos en Smart TV (HD) y otro en un móvil, tablet y ordenador. Recuerda que no podrán ser más de dos ordenadores, dos móviles o dos tables, ni mezclados. Solo un SmarTV TV y una TV con Chromecast, Amazon Firetick o decodificador y el otro móvil, ordenador o tablet.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool, horario de España?

Desde las 21:00 horas de Madrid (España), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de Argentina?

Desde las 17:00 horas de Buenos Aires (Argentina), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de México?

Desde las 14:00 horas de Ciudad de México (México), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de Estados Unidos?

Desde las 15:00 horas de Washington DC (Estados Unidos), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de Chile?

Desde las 17:00 horas de Santiago (Chile), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de Colombia?

Desde las 15:00 horas de Bogotá (Colombia), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy, horario de Perú?

Desde las 15:00 horas de Lima (Perú), Real Madrid y Liverpool se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stefáno de Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en España?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en España por la señal de TV del canal Movistar Liga de Campeones (disponible en Movistar + y Orange TV) y el servicio streaming Mitele Plus.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en México?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en México por la señal de los canales FOX Sports y FOX Sports 2. Además, puedes descargar la aplicación FOX Sports App y ESPN PLAY para verlo vía live streaming.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en Argentina?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en Argentina por la señal de los canales ESPN, ESPN HD y ESPN 2 (disponibles en Cablevisión Flow, Telecentro, Movistar, Dibox, entre otros). Además, puedes descargar la aplicación ESPN PLAY para verlo vía live streaming.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en Colombia?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en Colombia por la señal de los canales ESPN, ESPN HD y ESPN 2. Además, puedes descargar la aplicación FOX Sports App y ESPN PLAY para verlo vía live streaming.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en Perú?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en Perú por la señal de los canales ESPN, ESPN HD y ESPN 2 (disponible en DirecTV Sports, Movistar TV y Claro TV). Además, puedes descargar la aplicación FOX Sports App y ESPN PLAY para verlo vía live streaming.

¿En qué canal juega Barcelona hoy en Estados Unidos?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en Estados Unidos por la señal de los canales de TUDN y Univisión Deportes. Además, puedes descargar la aplicación TUDN USA App para verlo vía live streaming.

¿En qué canal juegan Real Madrid vs. Liverpool hoy en Chile?

El partido Real Madrid vs. Liverpool será televisado y transmitido en vivo, online y en directo en Chile por la señal de los canales ESPN, ESPN HD y ESPN 2 (disponible en DirecTV Sports, VTR, Entel, Movistar TV y Claro TV). Además, puedes descargar la aplicación FOX Sports App y ESPN PLAY para verlo vía live streaming.

¿En qué canal pasan el partido del Barcelona hoy en Argentina?

El juego del Real Madrid contra Liverpool será televisado por el canal ESPN 2 y ESPN HD para Argentina.

