Kevin de Bruyne anotó el 1-0 de Manchester City sobre Borussia Dortmund - VIDEO

Manchester City sigue brillando en base a su juego colectivo y pretende llegar lejos en la Champions League, lo que ya demuestra ante Borussia Dortmund en cuartos de final. Temprano en el primer tiempo, el belga Kevin de Bruyne se encargó de anotar el primer gol tras una gran serie de toques hasta el área.

El propio volante fue quien inició la acción, acelerando el paso en la mitad del campo y metiéndose por la banda izquierda. A toda velocidad, De Bruyne llegó hasta el área y filtró un pase a Phil Foden, que lo acompañó todo el tiempo y no tenía marca cercana. El joven mediocampista pensó qué paso seguir.

La defensa de Borussia Dortmund se encontraba retrocediendo y no lograron evitar el pase rasante a Riyad Mahrez, aunque no pudo definir. El argelino no encontró ángulo de remate, aunque logró controlar el balón antes de que se pierda por la línea de fondo. La acción de peligro seguía, a pesar de tener pocos hombres atacando.

Sin embargo, a pesar de que Borussia Dortmund tenía superioridad numérica, el orden no fue de los valores más resaltantes y se notó cuando Kevin de Bruyne quedó libre, solicitando un pase. Mahrez no dudó y le tocó el balón para que realice un remate directo a puerta, que terminó inflando las redes.

El portero Marwin Hitz regresaba a la línea de meta, pero la potencia del remate lo dejó sin la posibilidad de evitar la anotación. Por ahora, se cumple con la lógica ventaja del Manchester City que brilla en la Premier League ante un irregular Borussia Dortmund, que necesita más que nunca de Erling Haaland.