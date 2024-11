Crack del Manchester United sufrió robo en su casa mientras disputaba la Champions League

El robo a su casa ocurrió en los últimos minutos del partido entre Manchester United y Atlético Madrid en el estadio de Old Trafford.

Instagram -Paul Pogba

Pogba también reveló. "Esto ocurrió durante los últimos minutos del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo e ilesos. Como padre, no hay peor sentimiento en este mundo que no estar ahí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche", agregó.