Hugo Sotil: "El Barcelona vino por Cubillas pero me llevaron a mí"

30 May 2019 | 8:29 h

Pedro Bustamante Cruces (@PedroBustCruces)

Allá por 1975, Perú consiguió —por segunda vez en su historia— tocar la gloria continental gracias a un grupo colmado de jugadores con buen toque de balón, entregados de alma, corazón y vida... jugadores como Hugo “El Cholo” Sotil, autor del único gol de la final ante Colombia, quien entre sollozos y risas revela detalles de aquel título y su paso por el gigante Barcelona de España.

- ¿La gente del Barcelona viajó desde España solo para verlo y contratarlo?

No vinieron por mí, su intención era llevarse a Teófilo Cubillas, quien estaba en Alianza Lima, pero aquel día —jugando por Deportivo Municipal— nos enfrentamos a los victorianos y jugué un muy buen partido.

- ¿Cómo fue ese primer contacto con los emisarios catalanes?

El mismo día del partido ante Alianza yo estaba en mi casa en la noche y tocaron el timbre. Eran unos “gringos” queriendo hablar conmigo y cuando me dijeron sus intenciones de llevarme al Barcelona, yo acepté sin pensarlo dos veces.

- ¿Y se lo llevaron en un dos por tres?

Me recogieron al día siguiente a las 5:00 a.m. pero yo no tenía ningún documento para viajar. Sus influencias —como dirigentes del Barza— eran tantas que nos fuimos a conversar con el embajador y horas después ya estaba camino a España. Una cosas de locos.

- Su juego gustó tanto y le dieron la camiseta “10”.

Vestir ese número en el Barcelona fue algo que me llenó de alegría. No es cualquier cosa estar jugando en uno de los mejores clubes del mundo con la “10” en la espalda y considero que dejé un buen recuerdo en la hinchada y dirigencia porque hasta ahora me invitan a algunas ceremonias.

- Estuvo en un equipo que le metió 5 goles al Real Madrid en el Bernabéu…

Los hinchas catalanes aún deben acordarse de ese partido pero —sin duda alguna— los del Madrid lo deben recordar mucho más (risas).

- Estar en el Barza es un logro que no todos pueden presumir pero usted lo arriesgó y se escapó para ir a jugar la final de la Copa América de 1975...

En ese tiempo no habían las facilidades de ahora y los clubes no solían dar permiso a sus futbolistas para que jueguen con sus respectivas selecciones. Aproveché un día por la mañana y, sin decir nada, tomé un vuelo de Madrid a Venezuela, donde se jugaba la final. Yo quería estar ahí y jugar.

- Llegó para convertirse en el héroe nacional porque marcó el único gol de aquella final ante Colombia...

Todos los que estaban en ese equipo eran muy buenos jugadores. Ese gol fue una locura total. Cubillas remató, el arquero dio rebote y yo estuve ahí para empujarla y celebrar.

- Esa celebración tras el título habrá sido a todo dar...

Ni pude gozarla porque gente del Barcelona ya me había ido a buscar hasta Venezuela para llevarme a España después del partido.

- ¿Lo multaron o castigaron cuando llegó a Barcelona?

Llegué a España y al día siguiente tuve que jugar un partido por la liga española. Días después el presidente me llamó a su oficina y pensé que me iba a multar pero, en vez de eso, me felicitó y me dio un cheque por 10 mil dólares como premio. Yo estaba feliz porque había campeonado con mi país y encima me dieron un bono.

- ¿Considera que esta selección puede aspirar lo mismo que lograron ustedes en 1975?

Sí se puede pero hay que tener en cuenta que ya no existen selecciones débiles. Incluso, Venezuela está mejorando bastante desde hace unos años. Hay con qué pero se debe fortalecer nuestras divisiones menores y así no esperaremos tantos años para ver nuevamente a Perú en un Mundial.