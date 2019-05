Selección peruana: hora, día y canal de los partidos de la 'Bicolor' del grupo A por la Copa América de Brasil

30 May 2019 | 12:22 h

Este jueves se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para la Copa América 2019. A continuación, recuerda los horarios y partidos que tendrá la ‘Bicolor’ en la cita en Brasil, en la que estará comandado por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Ricardo Gareca no se guardó nada y anunció una lista de 23 jugadores para la Copa América, en la que predominan futbolistas que militan en el extranjero. La mayor novedad es la vuelta de Carlos Zambrano y la presencia de Alexander Callens.

La lista de 23 de la @SeleccionPeru para la Copa América es:



GALLESE

CACEDA

ALVAREZ

CORZO

ADVINCULA

ZAMBRANO

SANTAMARÍA

ARAUJO

CALLENS

ABRAM

TRAUCO

YOTÚN

TAPIA

PRETELL

C. GONZÁLES

CUEVA

FLORES

CARRILLO

FARFÁN

POLO

HURTADO

RUIDÍAZ

GUERRERO — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) May 30, 2019

Hay que recordar que Perú integra el grupo A de la Copa América junto a la anfitriona Brasil, Venezuela y Bolivia. Así, Gareca tendrá un duro reto al frente en su objetivo de pasar a la siguiente ronda del certamen.

Fixture de la Selección Peruana en la Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Viernes 14 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)

Dato

Perú viajará a Brasil para quedar listo para la Copa América el próximo 12 de junio.