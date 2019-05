Peter Arévalo sobre convocatoria de Jesús Pretell a la Copa América: “No jugará ningún partido” [VIDEO]

La Selección Peruana se alista para el inicio de la Copa América Brasil 2019, y pensando en ello, Ricardo Gareca reveló a los primeros convocados del torneo local. El resaltante detalle fue la inclusión de Jesús Pretell, joven mediocampista de Sporting Cristal, y no la de Wilder Cartagena de Alianza Lima, quien incluso fue mundialista. Peter Arévalo, reconocido periodista, criticó la decisión.

En la última emisión de su programa Fox Sports Perú, el panelista fue duro y directo cuando fue consultado sobre la convocatoria inicial, siendo Jesús Pretell el centro de la polémica. “Para mí, Pretell no es opción para jugar como Cartagena. Son jugadores totalmente distintos. Tienen características distintas, pueden tener la misma posición, pero juegan distinto”, explicó en el inicio.

Y es que, ante la posible ausencia de Pedro Aquino, el llamado de Wilder Cartagena, como sucedió en los últimos años, parecía ser seguro. Para Peter Arévalo, la elección no fue la más acertada y añadió: “Pretell tiene más fútbol, es un jugador más mixto… Cartagena tiene más quite, es más agresivo en la marca, más perro de presa, (Jesús) no tiene la misma agresividad para marcar”

Peter Arévalo considera que la experiencia de Wilder Cartagena, además de ser el más destacado en un Alianza Lima de muchos altibajos, debió ser parte de la Selección Peruana en el torneo Sudamericano. Finalmente, el periodista de Fox Sports cerró su participación con un ácido comentario. “Es más, para mí Pretell no va a jugar ningún partido en la Copa América”, sentenció.

EL DATO

Jesús Pretell jugó 10 partidos con Sporting Cristal en la Liga 1 (5 de titular), además de 5 (3 titular) en la Copa Libertadores e ingresó en los dos juegos de la llave por Sudamericana.