Jefferson Farfán sería baja en la Selección Peruana para el primer amistoso de cara a la Copa América

Ricardo Gareca dio a conocer este jueves los nombres de los 23 convocados para representar a la Selección Peruana en la Copa América 2019. Entre estos nombres se encuentra el del indiscutible Jefferson Farfán, delantero que milita en el Lokomotiv de Moscú. Sin embargo, hay algo que aqueja la situación del futbolista.

Farfán contrajo una lesión en el club al cual pertenece, por ello, se presume que la ‘Foquita’ se ausentará por lo menos en uno de los dos partidos amistosos previos a la competencia en Brasil. El partido que se perdería Jefferson sería el primero, frente a la Selección de Costa Rica en el Estadio Monumental.

Ricardo Gareca se pronunció sobre este tema en la reciente conferencia, en la que anunció a los convocados. "Jefferson Farfán va estar, por lo que me dijeron, no sé si para los dos amistosos; pero lo más probable es que solo juegue uno de ellos. En el primero quizás no esté, pero en el segundo tiene grandes chances de actuar", concluyó.

Por otro lado, el ‘Tigre’ Gareca señaló que los peruanos no deben sentir preocupación por el trabajo diferenciado que realizan Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y Paolo Hurtado en los entrenamientos.

"No hay nada de qué preocuparse. No estamos preocupados. No hay impedimento para que estén en la Copa América”, concluyó.

EL DATO

La Copa América Brasil 2019 se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio de este año.