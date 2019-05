Carlos Zambrano tras su vuelta a la Selección Peruana: “Aprendí que un tropezón no es caída” [FOTO]

El León Carlos Zambrano está de vuelta en la Selección Peruana luego de tres años de ausencia. El profesor Ricardo Gareca decidió considerarlo para la Copa América de Brasil 2019 y el defensor se mostró feliz e ilusionado con esta nueva oportunidad de defender la 'blanquirroja'.

Luego de algunos días en la Videna, y de confirmarse su presencia en la lista final de 23 convocados, Carlos Zambrano utilizó sus redes sociales para explicar su sentir. Horas antes, Jefferson Farfán le había dado la bienvenida con emotiva publicación y el defensa no perdió la oportunidad de hacer lo mismo.

“Aprendí que un tropezón no es caída, que no hay mal que por bien no venga. Que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil :) que lo más valioso de la vida es la FAMILIA y los amigos que siempre son contaditos”.

“Solo hay que aprender a ignorar a quien te critica, y que por más caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino. El objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante”, se puede leer en la publicación en Instagram de Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano ha tenido un buen cierre de temporada con el Basilea de Suiza, ganando la continuidad que no tuvo en los últimos dos años, incluso obteniendo el título de la copa local. No obstante, el futbolista no podrá estar presente, por lesión, en los amistosos de despedida de la Selección Peruana, aunque si en la Copa América.

EL DATO

El último partido de Carlos Zambrano en la Selección Peruana fue el 24 de marzo del 2016, en el empate 2-2 contra Venezuela por las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018.