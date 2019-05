Copa América: la gran deuda de Brasil en el certamen continental

La consigna es una sola: la gloria continental. En Brasil no hay margen de error, es ganar o morir en la próxima Copa América, y es que no llevarse el trofeo en calidad de anfitrión sería un rotundo fracaso. Así lo considera el exreferente de la “Canarinha” y hoy preparador de porteros, Claudio Taffarel. El “arquerinho” señaló que una Copa no es para jugar sino para ganarla, en referencia a los doce años que lleva Brasil sin alcanzar el título continental.

Claudio Taffarel dijo que. “Tenemos que concentrarnos en ese momento especial. El fútbol brasileño necesita vivir de victorias, no sólo de jugar bien. No es una competición para jugar, es para ganar. No puede pasar más tiempo sin campeonar”, aseguró en una entrevista para un medio brasileño, el campeón del mundo en Estados Unidos 1994.

Cabe destacar que el “Scratch” ha entrado en un bache que no le ha permitido conocer de logros en la última década. Su última estrella data de 2007 cuando ganó la final de la Copa América de Venezual a su rival eterno Argentina (3-0).

Es una deuda pendiente para la “Verdeamarelha” ganar la “novena” para recortar en algo esa larga brecha de copas que le lleva la “Albiceleste” (8 títulos de Copa América contra los 14 de Argentina).