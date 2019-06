Pedro García se suma a las críticas y arremete contra Gareca [VIDEO]

La Copa América está a la vuelta de la esquina, y Perú está más que presente en dicho torneo, por ello, el profesor Ricardo Gareca anunció este jueves la lista de los 23 jugadores convocados para este certamen que se realizará en Brasil. El ‘Tigre’ dentro de esta conferencia se pronunció sobre varios temas, entre ellos, la ausencia de Claudio Pizarro en la lista de la Selección Peruana en esta competencia.

Gareca dijo: "Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar a alguien que no encuentra sentido a ser llamado actualmente a la selección peruana".

Sobre esto, varias personalidades del mundo deportivo y periodismo también, se pronunciaron, algunos a favor y otros en contra del profesor Gareca. Uno de los periodistas que emitió opinión sobre lo dicho por el ‘Tigre’, fue Pedro García, periodista de Movistar Deportes.

El hombre de prensa dijo: "Me llama la atención que Gareca llame a un jugador que es suplente en su equipo en lugar de Cartagena que estuvo en el mundial luego de todos la disyuntiva entre él y Peña", además García agregó: "Me llama la atención que se la juegue por un jugador que nunca lo ha visto con Perú por sobre otro que sí ha estado muchas veces con la selección".