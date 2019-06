Miguel Trauco sobre la Copa América: "Nosotros queremos campeonar”

Miguel Trauco llegó a Lima para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana previo a la Copa América de Brasil 2019. El lateral del Flamengo se animó a expresar sus deseos frente a la competencia en la que Perú competirá en primera instancia con Venezuela, Bolivia y el anfitrión: Brasil.

Trauco es consciente que no llega a la selección de la mejor manera pues en Flamengo no ha logrado tener continuidad y sabe que le costará nivelarse aquí. Sin embargo, el defensor confía en ser uno de los protagonistas destacados de los muchachos al mando de Ricardo Gareca en Brasil 2019.

El ex compañero de Paolo Guerrero en Flamengo dijo sobre su llegada a la selección: "Es cierto que no he jugado mucho pero vengo con toda la predisposición de hacer bien las cosas. Es un grupo que ya nos conocemos, la base se mantiene y eso es importante. Los equipos también nos ven distinto".

El jugador de 26 años también opinó sobre la participación de la blanquirroja en la Copa América de Brasil 2019: "Nosotros queremos campeonar, pero tenemos que ir paso a paso para llegar lo más lejos posible en la Copa América", agregó.

Por otro lado, el jugador de Flamengo habló sobre el retorno de Paolo Guerrero a las filas de la bicolor y dijo: "Le dije a Paolo que estoy feliz con su regreso y claro que en Flamengo lo extrañamos, a pesar que tenemos buenos delanteros".