Gary Medel reveló problemas con Claudio Bravo en la interna de la selección de Chile [VIDEO]

El zaguero de la selección de Chile, Gary Medel, realizó una sorprendente declaración en conferencia de prensa: declaró la existencia de problemas internos para con Claudio Bravo, ex compañero con quien conquistó las Copas Américas de Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

"El problema está y es evidente que hay problemas con Claudio (Bravo) dentro del camarín por todo lo que ha pasado, pero no solo por eso. Hay errores de todo y si Claudio tiene que venir, se soluciona hablando dentro camarín y que se quede dentro de la interna", indicó Gary Medel en conferencia de prensa.

"Todos sabemos la magnitud que tiene Claudio como futbolista, lo ha hecho siempre super bien, pero como te dije. Era necesario que cuando el técnico llamó a Claudio, venir a sentarse a conversar con nosotros a solucionar el problema y se arreglaba todo. No se creaba un círculo negativo como se está creando ahora", agregó.

Finalmente, el 'Pitbull' detalló que no se necesita entablar amistad con los elementos de la selección chilena para hacer un buen papel con la 'Roja'.

"Depende del técnico si viene o no. Siempre es bien aceptado. Fue el capitán durante muchos años y lo hizo bien. Aquí no todos somos amigos. Solo tengo cuatro a cinco amigos, y ya. No es necesario que seamos amigos. Acá jugamos, nos entrenamos y nos matamos dentro de la cancha y ya está. No hay ningún problema", finiquitó.