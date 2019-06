¡Última hora! Neymar pediría licencia para no jugar la Copa América ante filtración de un video

Sigue el martirio. Tras la denuncia por violación sexual impuesta sobre Neymar, la participación del astro brasileño en la Copa América ha sido puesta en duda por distintos medios de aquel país.

Ahora, el vicepresidente de la CBF, Francisco Novelletto, también se unió a estas afirmaciones sobre la no participación de Neymar en una reciente entrevista con ‘SBT’. El directivo aseguró que el astro del PSG pedirá un permiso especial para no jugar la Copa América por un video que saldría a la luz en las próximas horas.

"Hay un nuevo vídeo a punto de salir. Si Neymar decide jugar la Copa América yo creo que Brasil no llega. Él no rendirá al 100%", aseguró el segundo al mando de la CBF. Además, el directivo aseguró que “Neymar no tiene las condiciones psicológicas para enfrentar la Copa América y a un batallón de periodistas”.

De igual forma, Novelleto disparó contra Neymar por su bajo rendimiento en el Mundial Rusia 2018: "Ya dejó mucho que desear en Rusia. ¿Imagina ahora con toda esta carga emocional? Yo creo que todo el mundo gana si él decide no jugar el torneo".