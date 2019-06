Selección de Bolivia ya se encuentra entrenando en Brasil para la inauguración de la Copa América [FOTO]

La Selección de Bolivia tiene un gran objetivo por delante, pues tiene que planear del debut en la Copa América 2019 ante Brasil, nada menos que en la inauguración. El equipo que dirige Eduardo Villegas no pierde el tiempo y ya llegó a la sede del más importante torneo continental de Sudamérica, momento que lo plasmaron en una espectacular fotografía compartida en redes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Selección de Bolivia publicó una espectacular foto luego de su primer entrenamiento, la que fue bien acompañada por un detalle especial. Como se puede ver en la instantánea, el plantel de 23 jugadores y todo el comando técnico encabezado por Eduardo Villegas posaron con una enorme sonrisa, donde a la vez se hizo presente un espectacular arcoiris.

“La primera práctica del seleccionado nacional estuvo acompañada por un hermoso arcoiris como presagio de una buena Copa América para la ‘Verde’”, fue el mensaje que describió la postal. Luego de unas horas de dicha publicación, el club Sao Paulo envió un mensaje de bienvenida para la Selección de Bolivia, pues ellos usarán su centro de alto rendimiento para entrenar.

Our Player Development Center Laudo Natel welcomes the Bolivia squad, which is coming to Brazil to prepare for the @CopaAmerica! pic.twitter.com/EPl47tyOT4