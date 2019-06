Neymar da mensaje de agradecimiento tras salir de declarar de la estación de policía [VIDEO]

Neymar que se encuentra oficialmente desconvocado de la Selección de Brasil y fuera de la Copa América tras sufrir una lesión en el partido amistoso contra la Selección de Catar, se dirigió el jueves a rendir su declaración a la comisaria de Rio de Janeiro por divulgar imágenes intimas de la modelo Najila Trindade que lo acusó de abuso sexual.

El jugador del PSG no la pasa nada bien pues volvió a recaer en una lesión, un esguince en el tobillo derecho, lo dejó fuera del torneo continental a pocos días de iniciarse un golpe muy duro para el brasilero que a pesar de estar en muletas se dirigió a declarar tras ser citado por la policía de su país.

PUEDES VER: El duro relato de Najila Trindade: la presunta victima de Neymar rompió el silencio en televisión [VIDEO]A la salida del recinto policial Neymar se tomó un tiempo para declarar ante los medios y agradecer las muestras de apoyo que afirma haber recibido por parte de los hinchas de la ‘verdeamarela’ y sus fans.

“Quiero agradecer el apoyo y los mensajes de todo el mundo, a mis amigos a mis fans, todo el mundo me está acompañando, muchas gracias por el afecto estuve muy tranquilo y quiero agradecer el cariño de todos” declaró Ney.

El delantero de 27 años atraviesa un momento muy complicado, pues fue denunciado por violación sexual a una modelo brasilera a la que contactó por Instagram y a la que luego invitaría a Paris para conocer en persona el pasado 15 de mayo.

Según la modelo Najila, Neymar habría cometido abuso sexual contra ella, así es como lo manifiesta en la declaración que dio para un canal de televisión en su país.

“Comenzó a lastimarme mucho, pedí parar porque me dolía. Él me dijo: ‘Disculpá, linda’. Pregunté si trajo preservativos, dijo que no y yo dije que no ocurriría nada. Él me volteó y cometió el acto, mientras cometía el acto continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido” finalizó.

DATO

Neymar habría sufrido una lesión similar el año pasado lo que le obligó a perderse el partido de vuelta ante el Real Madrid por la Champions League