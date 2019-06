Lionel Messi se niega a cantar el himno de Argentina: "Es una tontería"

Otro desaire a la Selección Argentina de parte de su máxima estrella Lionel Messi, fue el único que permaneció callado mientras se entonaba el himno nacional de su país, esta no sería la primera vez que el ‘10’ hace algo así.

La Selección Argentina disputó su último partido de preparación con miras a la Copa América 2019, en esta oportunidad fue ante la Sección de Nicaragua a le cual ganó por un contundente 5-1, el ‘crack’ argentino marcó un doblete.

La polémica se desató, luego de ser captado guardando silencio, mientras jugadores, comando técnico e hincha entonaban a todo pulmón la canción patria del país ‘gaucho’, este hecho volvió a cuestionar si siente o no a la ‘albicelese’.

Pero al ser preguntado por lo ocurrido, el jugador que ahora se ha vuelto mucho más flexible con los medios declaró lo siguiente "Desde que empezaron con la polémica del himno, ya no lo canto, si no me cambia nada. Es una tontería" comentó Leo.

Y agrega “Me llega cuando suena, como a todos. Cada uno lo vive a su manera" concluyendo con el tema, palabras que causaron gran debate en entre los comentaristas de su país, puesto que muchos culpan a su falta de identidad con la Argentina por los malos resultados de la selección.

Asimismo, Messi declaró en una entrevista que no se retiraría hasta logar obtener un título con su selección, esta edición de la Copa América significa una nueva oportunidad para poder retribuir a la hinchada por el apoyo y callar las bocas de sus detractores.

DATO

Argentina debutará en la Copa América ante la Selección de Colombia en el Grupo B