Tite definió al reemplazante de Neymar en once de Brasil para la Copa América 2019

Vale decirlo. No hay un jugador capaz de reemplazar como tal la función que tiene Neymar en la selección brasileña. Sin embargo, aquello no quita que Tite tiene que encontrar una solución y debe hallarla en su lista de 23 jugadores para la Copa América 2019.

Aunque Willian fue el escogido para reemplazar a Neymar en la lista definitiva de Brasil para el certamen continental, al jugador del Chelsea todavía le faltan entrenamientos para estar físicamente bien y a la par de los otros seleccionados brasileñas.

En el último ensayo antes de la Copa América 2019, Brasil enfrentará este domingo a Honduras y Tite ya anunció el once por el que apostará en el amistoso en el Estadio Beira-Rio: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Coutinho; Richarlison, David Neres y Gabriel Jesus.

Serán los tres cambios respecto al duelo ante Qatar. Alisson tomará el lugar de Ederson, Thiago Silva el de Miranda y David Neres el de Neymar, baja por 4 semanas debido a un esguince de tobillo.

Eso sí, aunque David Neres le ganó la pulseada a Everton (ingresó por Neymar en el amistoso ante Qatar), Tite descartó que el futbolista del Ajax sea el reemplazo definitivo de 'Ney' como el extremo zurdo de Brasil.

"No hay definición. El campo habla. Puede ser con Gabriel y Firmino (adelante). ¿Quien dice que no? No sé, puede ser con Paquetá al lado. El equipo es un organismo vivo", afirmó el seleccionador brasileño en rueda de prensa.

David Neres vive un semestre de ensueño en el presente año. El extremo izquierdo se consolidó en el Ajax, fue figura en la Champions League y se impuso a Vinicius en la consideración de Tite. Ahora bien, si quiere ser titular con Brasil en la Copa América 2019, tiene que seguir enamorando a su seleccionador y Honduras es su prueba de fuego.

EL DATO:

David Neres fue convocado por primera vez a la selección de Brasil en marzo pasado cuando se lesionó Vinicius.