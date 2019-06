Tite y el mensaje tranquilizador tras la lesión de Arthur

Este domingo, Brasil aplastó 7-0 a Honduras en su último partido de preparación de cara a la Copa América. Más allá del resultado y de la gran actuación de Gabriel Jesus, la noticia era la lesión de Arthur.

El jugador tuvo que ser sustituido en la primera media hora del encuentro tras recibir un "planchazo" de Quioto. Una vez más se encendieron las alarmas en el 'Scratch', pero fue el mismo volante que puso paños fríos a la situación.

El técnico Tite, en rueda de prensa, reveló lo que habló con Arthur en los camerinos tras el final del partido. Dicho mensaje lo tranquilizó y ahora podrá continuar con los trabajos para así ganar el torneo.

"Hemos hablado en el vestuario y nos hemos abrazado, viendo su mirada ya me he dado cuenta que no sufría nada grave. Está claro que no voy a pasar por encima de la evaluación médica, pero el propio Arthur me ha dicho que estaba bien", disparó

Como se sabe, Neymar fue desconvocado por una lesión en el tobillo derecho y Tite temía volver a perder otra figura a puerta del debut ante Bolivia.

El 'culé' tendrá unos días de recuperación y se estima que pueda estar en óptimas condiciones para el segundo partido: contra Venezuela del próximo 18 de junio.

EL DATO:

Brasil registra 8 Copa América en toda su historia.