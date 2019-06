Philippe Coutinho y su autocrítica tras decepcionante temporada con Barcelona

De la ilusión de un posible triplete, el Barcelona pasó a la decepción de solo ganar la Liga. Para la afición, existen culpables reconocibles de este 'fracaso' y uno de ellos, aparte del DT Ernesto Valverde, es Philippe Coutinho, el fichaje más caro en la historia del club azulgrana.

Pese a la ilusión que se generó tras su llegada desde el Liverpool, Philippe Coutinho jamás ha podido ofrecer el nivel que ofreció en Inglaterra y tampoco ha logrado adaptarse al sistema de Ernesto Valverde. Ni como interior ni como extremo el brasileño ha logrado destacarse ni ser una pieza vital más allá de su aporte goleador ni asistidor.

Ahora bien, la situación de Philippe Coutinho es distinta en Brasil. En su selección, el futbolista de 26 años es arropado por Tite y jugadores como Thiago Silva, todavía más ante la sensible ausencia de Neymar, baja en la Copa América 2019 por un esguince de tobillo.

Tras la goleada por 7-0 ante Honduras, Philippe Coutinho no esquivó a las preguntas sobre el Barcelona e hizo autocrítica tras una temporada que, según medios españoles, le ha hecho reflexionar que lo mejor es buscarse un futuro lejos de la Cataluña.

"Como he dicho, no he tenido una gran temporada. Está por debajo de lo que esperaba y de lo que la gente esperaba de mí", reconoció Coutinho en zona mixta.

Eso sí, el volante francés aseguró que hizo todo lo posible por triunfar en el Barcelona. "Pero solo ganamos confianza con trabajo, y yo he trabajado duro", afirmó.

Thiago Silva, por su parte, defendió a Philippe Coutinho de las críticas y consideró que lo necesitan en su mejor forma tras la lesión de Neymar.

"Coutinho tuvo una temporada complicada en el Barcelona. Fue exigente y le abuchearon muchas veces. Pero aquí, en la Selección, es nuestra referencia, especialmente cuando no tenemos a Neymar".

Philippe Coutinho aportó un gol y una asistencia (a Thiago Silva) en el amistoso de Brasil ante Honduras. El mediapunta es indiscutible para Tite y será el "10" de su selección en la Copa América 2019.

EL DATO:

Barcelona pagó 120 millones de euros al Liverpool por Philippe Coutinho, además de 40 en variables.