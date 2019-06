Fixture Copa América 2019: DESCARGA el PDF con todos los partidos y horarios [FOTOS]

El inicio de la Copa América 2019 está a la vuelta de la esquina y los peruanos ya no pueden esperar más para ver en escena a la blanquirroja. El torneo de selecciones más longevo contará con la presencia de los diez equipos miembros de la Conmebol, entre ellos la Selección Peruana. Además, tiene a Japón y Qatar como sus invitados.

La Selección Peruana será parte de este torneo de talla internacional. Los muchachos de Ricardo Gareca ya se encuentran concentrados para lo que será su primer encuentro ante Venezuela, este sábado en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre.

Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar, son los equipos que conforman el Grupo B de la Copa América 2019. La selección liderada por Lionel Messi, se medirá ante Colombia el sábado 15 de junio en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador a las 5:00 p.m. (hora peruana), mientras que Paraguay y Qatar chocarán un día después en el Maracaná de Río de Janeiro.

Cerrando los grupos, se encuentran Chile, Ecuador, Japón y Uruguay quienes conforman la escuadra C. Este llega un poco más cargado, pues la escuadra ‘roja’ le hará frente a la Copa América sin uno de sus más grandes referentes del fútbol en ese país, Claudio Bravo, quien no fue convocado para este torneo.

Luego de la primera fase de grupos, llegarán los cuartos de final de la Copa América 2019, fechas que están programadas para el día 27 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre, en el que se medirán el primer lugar del Grupo A contra el tercero del Grupo B o C.

Seguido de ello, el choque entre los equipos por los cuartos de final, se jugará entre el que quede primero del Grupo C contra el tercero del Grupo A o B, a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. Luego de este cotejo, la Copa América 2019 tendrá un merecido descanso de dos días, pero esto solo para tomar más fuerzas.

El día martes 2 de julio se jugará la candente primera semifinal de la Copa América a las 7:30 p.m. (hora peruana), esto en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, y la otra semifinal se jugará en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre al día siguiente pero en la misma hora. Luego de ello, se disputará el tercer puesto el día 6 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.

Por último, la tan ansiada final de las competencias antes mencionadas se desarrollará el 7 de julio en el estadio del Maracaná desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

DESCARGA AQUÍ EL FIXTURE DE LA COPA AMÉRICA 2019 (Ojo: hora brasileña, en Perú serán dos horas menos de los horarios del PDF)

Fixture de la Selección Peruana en la Copa América 2019

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Viernes 14 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)