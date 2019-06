Copa América 2019: Ningún peruano aparece en el once ideal histórico del certamen

A solo días del inicio de la Copa América 2019, una encuesta realizada por la agencia EFE a 22 periodistas (de los 10 países socios de Conmebol), determinó el once histórico del certamen continental: en ella se abarca a todos los jugadores que han disputado el referido torneo.

En la lista publicada, hay un gran detalle para nosotros: no se consigna a ningún peruano. Y eso, que en dos de las tres últimas ediciones de la Copa América (2011 y 2015), el delantero de la selección nacional, Paolo Guerrero, terminó como goleador del certamen.

Recordemos que la Copa América es el certamen más antiguo del mundo a nivel de selecciones: cumplirá 103 años de existencia el próximo 2 de julio, es decir, en medio de la competición que se llevará a cabo en Brasil.

Uno de los 'convocados' a formar parte de este once histórico de la Copa América se manifestó al respecto: Jose Luis Chilavert. El ex mítico arquero de la selección de Paraguay, indicó que le llena de orgullo haber sido considerado en la lista.

Me llena de orgullo por todo lo que he hecho en el mundo del deporte. Es una responsabilidad (...) No todos los días uno tiene la oportunidad de estar con las estrellas", declaró Chilavert, en referencia a los grandes jugadores que lo acompañan en la nómina.

El país que más elementos aporta a este once ideal es Brasil (con cuatro jugadores). Es seguido de cerca por Argentina (quien aporta 3), mientras que Chile se impone con dos jugadores. Finalmente, Uruguay y Paraguay completan la lista añadiendo un jugador cada uno.

Arturo Vidal es el único jugador de la nómina que se mantiene en actividad. El mediocampista de la selección de Chile fue bicampeón con el combinado de la 'Estrella Solitaria' en las dos últimas ediciones: Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

Aquí el once histórico de la Copa América, según la encuesta realizada por la agencia EFE

Arquero: José Luis Chilavert (Paraguay)

Defensas: Roberto Carlos (Brasil), Oscar Ruggeri (Argentina), Elías Figueroa (Chile) y Cafú (Brasil).

Mediocampistas: Dunga (Brasil), Arturo Vidal (Chile), Diego Maradona (Argentina) y Enzo Francescoli (Uruguay).

Delanteros: Ronaldo (Brasil) y Gabriel Batistuta (Argentina).