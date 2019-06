Copa América 2019: Los pasos que debe seguir Perú para llegar a la final

Este viernes comienza la Copa América Brasil 2019, el torneo de selecciones más antigua del mundo. Como era de esperarse, las expectativas de los hinchas se apoderan de las calles brasileñas, los fanáticos quieren ver a su país tocar la gloria.

En esta nota te explicaremos los pasos que debe seguir la Selección Peruana para llegar a la final del campeonato. La bicolor quiere hacer historia en la Copa América, esa misma ilusión la comparte 30 millones de peruanos.

La Copa América se divide en cuatro etapas: fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.Los doce equipos se dividen en tres grupos (A, B y C) de cuatro equipo cada uno. Es la parte donde los equipos demuestran su poderío.

Estes são os resultados para o duelo dos verdadeiros titãs. Que o mundo sinta a vibração sul-americana É assim que será a disputa da CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/QEPCzhppfd — Copa América (@CopaAmerica) January 24, 2019

Clasifican a los cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo, así como los dos mejores terceros. En caso de igualdad de puntaje se aplica los siguiente criterios: diferencia de gol, quien ganó más partidos, mayor cantidad de goles alcanzados.

En esta fase no se pueden enfrentar equipos que hayan compartido grupo. Por esta razón, el primero del grupo A se enfrenta al Tercer clasificado del grupo B o C, mientras que el ganador del grupo B se mide contra el tercero del grupo A o C.

La semifinal se desarrollará el 2 de julio en Belo horizonte y el 3 de julio en Porto Alegre. La final se realizará el 7 de julio en Río de Janeiro. El partido del tercer puesto será el 6 de julio en Sao Paulo.

