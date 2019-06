Grupo B de la Copa América 2019 [FIXTURE] Planteles, canales y horarios de Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar

Grupo B de la Copa América 2019 en Brasil | El campeonato más importante de selecciones en Sudamérica se inicia este viernes 14 de junio. Líbero, como es costumbre, te trae todas las incidencias del magno evento. Esta vez, podrás conocer todos los detalles del Grupo B con (fixture completo, calendario, canales de transmisión y convocados) Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar.

Selección Argentina (DT: Lionel Scaloni): Lista de convocados y así llegan

El equipo que comanda Lionel Messi busca la gloria en la Copa América Brasil 2019, con el antecedente de haber perdido 4 finales en las últimas 5 participaciones que tuvo. La estrella del Barcelona es criticada por no levantar un trofeo con la Selección Argentina (perdió 3 de las antes mencionadas), pero el nuevo grupo que se ha formado genera mucha expectativa.

Giovani Lo Celso (23 años) se perfila como una de las estrellas a seguir en la ‘albiceleste’, mostrando buen nivel y conexión en los amistosos. De la misma forma, ahora con Franco Armani en portería y la aparición de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo serán un importante aporte. En tanto, Leandro Paredes será el eje en la mitad de la cancha y Sergio Agüero la mejor compañía de Lionel Messi.

Selección Colombia (DT: Carlos Queiroz): Lista de convocados y así llegan

El combinado ‘cafetero’ solo tiene una estrella en la Copa América, la que consiguió en el 2001, torneo que organizó. Durante sus más recientes participaciones han sido catalogados de favoritos, pero no supieron trascender en el juego de la mano de sus importante figuras. James Rodríguez en la rutilante figura y llamado a ser el líder en la creación ofensiva.

Sin la presencia del lesionado Juan Fernando Quintero, el ‘gordo’ Edwin Cardona toma la posta como su relevo y compañero óptimo, ambos con una gran calidad en el juego corto y largo. En la delantera, Duván Zapata llega encendido, mientras que Radamel Falcao siempre es garantía de gol; en cuanto a la defensa, Davinson Sánchez y Yerry Mina han mostrado solidez, ambos destacando en el fútbol inglés.

Selección Paraguay (DT: Eduardo Berizzo): Lista de convocados y así llegan

El representativo ‘Guaraní’ atraviesa por una etapa de recambio, ahora bajo las órdenes del entrenador argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo. Tras no lograr su clasificación a las dos últimas copas del mundo, la mirada está puesta en lo que pueda hacer el equipo en este torneo, pues servirá como preparación para la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 que iniciará el próximo año.

Luego de algunas dudas en los partidos amistosos, la Selección de Paraguay finalmente se pudo imponer por 2-0 a Guatemala en la despedida ante su gente antes de viajar a Brasil para la Copa América. Derlis González (Santos), Cecilio Domínguez (Independiente) y Óscar Romero (Shanghai Shenhua) otorgan velocidad al ataque, pero el experimentado Tacuara Cardozo también está al acecho.

Selección Qatar (DT: Félix Sánchez): Lista de convocados y así llegan

El representativo asiático ha sido invitado por primera vez a la Copa América y el entrenador español Félix Sánchez sacará el máximo provecho para afinar su equipo para el mundial que organizará. Si bien es cierto, Qatar no es de las favoritas para avanzar en el Grupo B, vienen atravesando un gran momento y lo demostraron a inicio de año al conseguir un título de su zona por primera vez.

La Copa Asiática terminó en las manos de la Selección Qatar, mostrando un juego vistoso y nutrido con muchos jugadores jóvenes, aunque la mayoría juega en la liga de su país. Hassan Al-Haydos es el capitán y lleva el dorsal N° 10 en la espalda, siendo de quien las defensas rivales tendrán que cuidarse. En su último amistoso perdieron 2-0 con Brasil, pero dejaron más certezas que dudas.

FIXTURE COMPLETO GRUPO B DE LA COPA AMÉRICA 2019

15 de junio: Argentina vs. Colombia, a las 17:00 de Perú.

16 de junio: Paraguay vs. Qatar, a las 14:00 de Perú.

19 de junio: Colombia vs. Qatar, a las 16:30 de Perú.

19 de junio: Argentina vs. Paraguay, a las 19:30 de Perú.

23 de junio: Qatar vs. Argentina, a las 14:00 de Perú.

23 de junio: Colombia vs. Paraguay, a las 14:00 de Perú.

CANALES DE LA COPA AMÉRICA 2019: GRUPO B

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max y DirecTV Sports.

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV Sports.

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max y DirecTV Sports.

Chile: VTR Cable Ttelevisión y DirecTV Sports.

Uruguay: Teledoce, Tenfield y DirecTV Sports.

Ecuador: Gama TV, TC Televisión y DirecTV Sports.

Japón: DAZN

Perú: América Televisión y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, Rede Globo y Rede Bandeirantes.

Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+ y DirecTV Sports

México: Televisa, TV Azteca y TD.

Estados Unidos: Telemundo

APUESTAS PARA LA COPA AMÉRICA 2019: GRUPO B

Las casas de apuestas se suman a la fiebre de la Copa América 2019 y algunas ya comparten sus predicciones por quién quedará entre al menos los dos primeros lugares del Grupo B. Es el caso de 'Betsson', que paga así:

Argentina: 1.03

Colombia: 1.30

Paraguay: 2.60

Qatar: 7.00

Grupo B de Copa América | ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO los partidos?

Libero.pe realizará un seguimiento de minuto a minuto del Grupo B de Copa América 2019, en la que podrás seguir las incidencias del evento.