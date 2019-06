Filipe Luis decidiría entre el Barcelona y Atlético de Madrid luego de la Copa América

Filipe Luis que ahora se encuentra concentrado con la Selección de Brasil para disputar la Copa América, pone fin a las especulaciones sobre su continuidad en el Atlético de Madrid y aseguró que no tomará ninguna decisión hasta que termine el torneo continental.

"No he firmado todavía con ningún equipo, no he dicho que sí a ningún equipo y no lo haré hasta que termine la Copa América. He dado mi palabra por respeto a la selección brasileña." Declaró el jugador ‘carioca’.

El lateral brasilero no dejo su situación muy clara al final de temporada con el Atlético de Madrid, puesto que no aceptó aún la renovación de su contrato y habría estado escuchando las ofertas de otros clubes como el Barcelona.

También recibió ofertas del Mónaco que disputa la Ligue 1 y hasta de equipos sudamericanos como es el Flamengo, pero según sus allegados estas opciones pasarían a segundo y tercer plano de presentase una propuesta formal de parte del Barca.

En Brasil tiene mucha ilusión de ver a Felipe jugando el Brasileirao "Pido paciencia a la afición del Flamengo y a todos los periodistas que quieren saber el futuro de todos los jugadores que estamos aquí, muchos van a cambiar de equipo” finalizó.

El Atlético de Madrid no la estaría pasando muy bien, pues ha tenido que despedir a sus máximas figuras, tras el fin de la temporada como es el caso de Diego Godín, Antoine Griezmann y Juanfran Torres.

DATO

Felipe Lios tuvo su primera aventura en Europa con el Ajax en temporada 2004 - 2005.