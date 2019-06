A más de la mitad de brasileros no le interesa ver a su selección en la Copa América

A pocos días del inicio de la Copa América 2019 que se realizará desde el 14 de junio hasta el 7 de julio en Brasil, una última encuesta realizada en el país 'carioca' arroja una preocupante estadística sobre la Selección de Brasil.

Más de la mitad de la población brasilera no confía en los buenos resultados que su selección pueda obtener en este torneo de selecciones, las expectativas bajaron desde que se confirmará la baja de Neymar por una lesión reincidente en el tobillo.

Viaje com a #SeleçãoBrasileira para São Paulo! 🛫⚽️🇧🇷



Time já está na cidade que recebe a estreia na Copa América e treina hoje no Pacaembu. Tá chegando, hein? #JogaBola pic.twitter.com/5XCXSeTOQf — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 10 de junio de 2019

La encuesta que realizó el Instituto de Paraná Pesquisas en la que preguntaba si ¿La Selección de Brasil era favorita para ganar la Copa América? Indicó los siguientes resultados; el 46% de los participantes respondieron que no, el 39.6% respondió que sí y un 14.4% que no sabe, no opina.

La prueba se tomó vía telefónica a alrededor de unas 2 mil personas mayores de 16 años y a diferencia de otros certámenes en los que se daba por favorita a la ‘caraninha’ en esta oportunidad no cuentan con el respaldo total de su gente

Enquanto isso, na França...



A #SeleçãoOlímpica vai se preparando para a semifinal do Torneio Maurice Revello, contra a Irlanda. 📸⚽🇧🇷



Fotos: Fernando Torres / CBF pic.twitter.com/rO87QA2IXw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 11 de junio de 2019

Para empeorar los resultados el 70 % de entrevistados reconoció que no le interesa o le importa poco la Copa América, lo que causa un gran asombro en un país tan apasionado por el fútbol como lo es Brasil.

Por otro lado, el 23.7% dijo si estar interesado en el evento deportivo, mientras un 3.4% se encuentra muy interesado. Hasta este miércoles solo se había vendido el 65% de las entradas que se habían puesto a la venta pera el total de encuentro, se espera que para la fecha de inicio se haya aumentado las cifras.

DATO

26 duelos son en total todos los partidos que se disputarán a lo largo de la Copa América