Brasil vs Bolivia [EN VIVO] Partido inaugural de la Copa América 2019

Copa América 2019 vía América TV EN VIVO | Brasil vs Bolivia ONLINE | Este viernes 14 de junio se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El duelo se disputará en el Estadio Morumbí y será transmitido desde las 7:30 p.m. vía DirecTV. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, incidencias y minuto a minuto por Líbero.

Brasil y Bolivia levantan el telón de la 46° edición de la Copa América en un partido entre la anfitriona y favorita ante el, a priori, rival más sencillo de su grupo. El 'Scratch' aspira a repetir lo que ha hecho cada vez que ha sido anfitrión: lograr el título, tal cual en 1919, 1922, 1949 y 1989.

Ahora bien, la selección de Tite deberá demostrar que puede ser un conjunto sólido y dejar atrás aquella eliminación en cuartos de final del Mundial Rusia 2018. A ello, deberá sumarle la baja de Neymar, su principal figura tras una lesión en los ligamentos del tobillo derecho.

NA RECUPERAÇÃO! Arthur fez trabalho de transição para o campo e teve resposta positiva. Veja como foi! #JogaBola #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/D9CuWC2QzG — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 12 de junio de 2019

Sin el crack del PSG, Tite le dará la responsabilidad a Philippe Coutinho de ser el lider futbolístico de Brasil y la oportunidad a David Neres de ocupar el puesto de 'Ney' como extremo izquierdo.

Aparte de Neymar, Tite echará en falta a Arthur, volante que sufrió un fuerte golpe en el amistoso ante Honduras, se llegó a evaluar su desafectación de la Copa América 2019, pero finalmente seguirá en la lista de Brasil a la espera de su recuperación.

Bolivia, por su parte, llega con serias dudas a este partido y ni la llegada de Eduardo Villegas a la dirección técnica ha levantado el ánimo a la selección altiplánica.

A CONMEBOL #CopaAmerica Brasil 2019 está se preparando para fazer o continente vibrar com a festa do futebol. 🎤🎊🎉⚽ pic.twitter.com/NqBupRuCyR — Copa América (@CopaAmerica) 13 de junio de 2019

En tres partidos, el seleccionador de Bolivia apenas ha logrado sumar un empate por 2-2 ante Nicaragua. Los otros amistosos acabaron con idéntico marcador, derrota por 1-0, ante Japón y Corea del Sur.

Tal cual Brasil, la 'Verde' sufrió una baja por lesión que obligó a cambiar la lista para la Copa América 2019. Ramiro Vaca tomó el lugar de Rodrigo Ramallo, baja por un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo.

Pese a estas adversidades, el arquero Carlos Lampe tiene clara la estrategia para sorprender a Brasil: jugar "con su desesperación" por la presión que supone ser los dueños de casa.

Alineaciones probables del Brasil vs Bolivia

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan (o Fernandinho), Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison, Roberto Firmino.

Bolivia: Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Justiniano, Saucedo, Castro, Chumacero, Saavedra; Marcelo Martins.

Fecha, hora y canal del Brasil vs Bolivia

Fecha: 14 de junio del 2019

Hora: 7:30 p.m. (hora peruana)

Canales: América TV y DirecTV

Horarios del Brasil vs Bolivia

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m. (ET) / 4:30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.15 a.m.

Dónde ver y canales del Brasil vs Bolivia

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: TDN, Nu9ve, Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Cómo ver y seguir EN VIVO ONLINE el Brasil vs Bolivia por Internet

En Internet el duelo entre Brasil vs Bolivia por la Copa América 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.