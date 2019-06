Brasil vs Bolivia EN VIVO día, hora y canales desde Morumbí por el Grupo A de la Copa América

Brasil vs Bolivia EN VIVO | abren la primera fecha de la Copa América 2019 desde el estadio de Morumbí en Sao Paulo. Puedes seguir todas las incidencias del encuentro inaugural y el minuto a minuto desde Líbero.pe. Videos, goles y crónica antes, durante y después del encuentro puedes verlo aquí.

¿Brasil vs Bolivia cuándo es el partido por la primera fecha del grupo A?

Brasil vs Bolivia se enfrentan este viernes 14 de junio desde Sao Paulo. El encuentro está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana). Media hora antes, será realizará la inauguración de la Copa América. La hora brasileña es 9:30 p.m. En el país altiplánico, el choque se jugará a las 8:30 p.m.

¿Brasil vs Bolivia qué canales transmitirá el partido online en vivo?

En Perú, podrá ver el Brasil vs Bolivia desde América TV (señal abierta) y por DirecTV (señal de cable). El país brasileño tiene canales como; SporTV, GloboEsporte.com, Globo, SporTV Play.

En Bolivia, se transmitirá desde Tigo Sports, DirecTV.

Olha quem já está de uniforme novo e pronto para a Copa América! O #Canarinho também vai dar show nas próximas semanas, hein?



Primeira parada: São Paulo! 🐥⚽️🇧🇷 #JogaBola pic.twitter.com/3hCcTeuijl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 13 de junio de 2019

Brasil llega al encuentro ante Bolivia con la baja de Neymar, quien se lesionó durante el amistoso ante Catar. Arthur es otro jugador que está en duda para el duelo ante los bolivianos, por lesión.

El cuadro de Tite ha jugado seis amistoso y ni uno a perdido. Solo empató ante Panamá. En su último encuentro, goleó 7-0 a Honduras. ¡Una masacre!.

De otro lado, Bolivia, en sus últimos cuatro encuentros amistoso, perdió tres y empató uno. La pasada fecha FIFA se midió ante Francia, quien le ganó 2-0 a media máquina.



Brasil vs Bolivia EN VIVO ONLINE posibles alineaciones

Brasil: Alisson Becker: Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis: Casemiro, Allan, Philippe Coutinho, David Neres, Richarlison, Gabriel Jesús

Entrenador: Tite

Bolivia: Carlos Lampe; Danny Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Roberto Castro, Roberto Fernández, Henry Vaca, Marcelo Martins

Entrenador: Eduardo Villegas

Hora: 7:30

Escenario: Morumbí- Sao Paulo

Árbitro: Néstor Pitana

Brasil vs Bolivia EN VIVO transmisión canales Sudamérica



Perú 7:30 p.m. América, DirecTV

Bolivia 8:30 p.m. Tigo Sports, DirecTV

Colombia 7:30 p.m. Caracol, DirecTV

Brasil 9:30 p.m. SporTV, GloboEsporte.com, Globo, SporTV Play

Ecuador 7:30 p.m. Teleamazonas, DirecTV

Venezuela 8:30 p.m. IVC, DirecTV

Uruguay 9:30 p.m. VTV, DirecTV

Argentina 9:30 p.m. TyC Sports, TV Pública, DirecTV

Miami (Estados Unidos) 8:30 p.m. Telemundo

Chile 9:30 p.m TVN, Canal 13, CDF, DirecTV

Paraguay 9:30p.m. Tigo Sports, DirecTV

Brasil vs Bolivia EN VIVO transmisión canales en el Mundo

Bélgica Play Sports 1, Play Sports

Italia DAZN

Japón DAZN

México Azteca Deportes En Vivo, TDN, Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7, Nu9ve, Blue To Go Video Everywhere

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX HD3, beIN Sports MAX HD4

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Suecia TV10 Sweden, Viaplay Sweden

Estados Unidos Telemundo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo

Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

Alemania DAZN