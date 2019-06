Copa América coloca a hinchas de Perú y Uruguay como finalistas para ganar a la mejor afición

La Copa América rompe fuegos este viernes en Morumbi con el partido anaugural entre Brasil vs Bolivia por el Grupo A. Sin embargo, la cuenta oficial de Instagram de Brasil 2019, ya dio a conocer a las hinchadas finalistas a conseguir el título de fanáticos.

Por un lado se encuentra la afición de Perú tras superar en la semifinal a Brasil, país anfitrión de la Copa América. Y es que, no es para menos esta nominación pues durante el último Mundial, los hinchas de la Blanquirroja llenaron las calles de Rusia, la misma que significó obtener el premio The Best y, en Brasil prometen hacer lo mismo.

¿Por qué Perú supera a Brasil en el duelo de hinchas? Si bien los brasileños ven como favorita a su selección para alzarse con la Copa América, los hinchas dejaron en claro que no ‘les interesa ver los partidos’ que disputará en este torneo.

A su vez, al frente está la fanaticada de Uruguay tras desplazar a Chile de las semifinales en el duelo de hinchadas. Lo uruguayos prometen pintar las calles de Río con el tradicional color celeste y apoyar a su equipo hasta conseguir el título.

¿Dónde, cómo, a qué hora y qué canales transmitirán la inauguración de la Copa América Brasil?

La Copa América arranca este viernes con el partido inaugural entre Brasil y Bolivia correspondiente al Grupo A programado desde las 7:30 p.m / hora peruana. Sin embargo, todas las incidencias y desde horas previas lo podrás seguir EN VIVO ONLINE vía Líbero.pe.

País Hora Canal de TV

Perú

7:10 p.m. América, DirecTV

Bolivia 8:10 p.m. Tigo Sports, DirecTV

Colombia 7:10 p.m. Caracol, DirecTV

Brasil 9:10 p.m. TV Globo, SporTV

Ecuador 7:10 p.m. Teleamazonas, DirecTV

Venezuela 8:10 p.m. IVC, DirecTV

Uruguay 9:10 p.m. VTV, DirecTV

Argentina 9:10 p.m. TyC Sports, TV Pública, DirecTV

Miami (Estados Unidos) 8:10 p.m. Telemundo

Chile 9:10 p.m TVN, Canal 13, CDF, DirecTV

Paraguay 9:10 p.m. Tigo Sports, DirecTV

La ceremonia de la Copa América estará a cargo de la cantante colombiana Karol G y el brasileño Leo Santana quienes entonaran la canción oficial de nombre "Vibra Continente". El partido de fondo estará arbitrado por el argentino Nestor Pitana.