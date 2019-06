América TV GO [EN VIVO] Bolivia vs Brasil por Inauguración Copa América

América TV GO EN VIVO | Inauguracion Copa América ONLINE Bolivia vs Brasil vía DirecTV, América TV en el estadio Morumbí este viernes desde las 7:30 p.n. / hora peruana.| Este viernes en el estadio Morumbí desde las 7:30 p.m. / Hora peruana, Bolivia vs Brasil se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV América TV Globo SporTV, Tigo, Caracol VER GRATIS por el partido inaugural por la Copa América.

BRASIL VS VENEZUELA | MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Fernandinho, Casemiro, Philippe Coutinho; Richarlison, Firmino, David Neres.

Bolivia: Lampe, D. Bejarano, Haquim, Jusino, M. Bejarano, Chumacero, Saucedo, Castro, Justiniano, Saavedra, Moreno.

LA PREVIA

América TV GO EN VIVO | Inauguracion Copa América ONLINE Bolivia vs Brasil vía DirecTV, América TV en el estadio Morumbí este viernes desde las 7:30 p.n. / hora peruana.| Este viernes en el estadio Morumbí desde las 7:30 p.m. / Hora peruana, Bolivia vs Brasil se enfrentan EN VIVO ONLINE vía DirecTV América TV Globo SporTV, Tigo, Caracol VER GRATIS por el partido inaugural por la Copa América.

Brasil, país anfitrión llega con todo, pero sin la presencia de su máxima estrella: Neymar quien se lesionó durante el amistoso ante Qatar. Sin embargo, la ausencia del crack del PSG parece que le hizo bien al seleccionado carioca pues viene de golear a Honduras por 7-0.

Para el partido ante Bolivia, Tité apostará por el tridente ofensivo: Richarlison, Roberto Firmino, David Neres. Coutinho jugará un poco mas retrasado, pero irá desde el arranca para darle mayor peso ofensivo y golear en el partido inaugural.

"Históricamente, sí. No se puede huir de esa responsabilidad (de ganar un título). Tenemos la conciencia de construir etapas para el título (...), tenemos que tener responsabilidad pero con alegría, tiene que haber presión y placer", dijo Tite, técnico de Brasil en la previa del duelo contra Bolivia.

¿Y Bolivia? Previo a la Copa América, la selección altiplánica solo disputó un amistoso, pero muy exigente. Su rival fue nada menos que la actual campeona del Mundo, donde el resultado fue favorable para Francia tras un 2-0.

Brasil vs Bolivia: alineaciones por la Copa América

Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis - Philippe Coutinho, Casemiro, Fernandinho - Richarlison, Roberto Firmino, David Neres.

Bolivia: Lampe - D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano - Justiniano, Saucedo, Castro, Fernández, L. Vaca - Martins

Brasil vs Bolivia: Horarios para ver el partido de inauguración de la Copa América 2019

Honduras - 6:30 p. m.

Costa Rica - 6:30 p. m.

El Salvador - 6:30 p. m.

México - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Panamá - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 8:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Paraguay - 8:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

Argentina - 9:30 p. m.

Copa América 2019: ¿En qué canal ver el partido inaugural entre Brasil vs. Bolivia?

Para seguir EN VIVO el Brasil vs Bolivia, podrás recurrir a los siguientes canales de TV: América Televisión, DirecTV Sports, Bolivia TV, Tigo Sports, TyC Spors, Sport TV y Globo TV. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

Brasil vs Bolivia: pronósticos

- Te Apuesto: 1.02 (Brasil), 14.00 (empate) y 30.00 (Bolivia)

- Inkabet: 1.07 (Brasil), 11.00 (empate) y 40.00 (Bolivia)

- Betsson: 1.06 (Brasil), 13.50 (empate) y 60.00 (Bolivia)

- Bet365: 1.06 (Brasil), 11.00 (empate) y 34.00 (Bolivia)