DT de la selección de Bolivia: "Brasil es un equipo más compacto sin Neymar"

Eduardo Villegas, técnico de la Selección de Bolivia, tuvo algunas controversiales respuesta entorno al duelo que sostendrá con su similar de Brasil, en el inicio de la Copa América: afirmó que la ‘verdeamarela’ es más compacta y peligrosa con la ausencia de Neymar.

“Sin Neymar, Brasil es más compacto y más equipo”, aseveró Villegas en rueda de prensa tras el término del último entrenamiento previo a su debut en la Copa América, encuentro que se realizará en el estadio de Morumbi – Sao Paolo este viernes.

Bola na rede durante o treino de ontem! Bela tabelinha e finalização com estilo do Paquetá. Para entrar no clima da estreia de sexta-feira, hein?



🇧🇷 x 🇧🇴 - 14/06 - 21h30 pic.twitter.com/WwblnwSwvW