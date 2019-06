Copa América 2019 [EN VIVO] Brasil 0-0 Bolivia en partido inaugural [FOTOS]

America TV EN VIVO Inauguración Copa América 2019 | La espera acabó pues hoy arranca oficialmente el torneo que se jugará en Brasil en donde además participará la Selección Peruana al mando de Ricardo Gareca. La ceremonia que servirá también para dar el pase al encuentro entre Brasil y Bolivia, lo podrás ver EN VIVO ONLINE a través de América Televisión, DirecTV Sports, TyC, TDN Deportes, Sky Sports, TV Pública, Caracol y TIGO Sports, esto en canales de América Latina. Sin embargo, también podrás seguir el minuto a minuto y los pormenores del evento a través de Libero.pe.

Copa América 2019: Brasil vs. Bolivia [EN VIVO]

Vive minuto a minuto el encuentro de Brasil vs. Bolivia por el primer partido de la Copa América. Todos los detalles en Libero.pe.

SEGUNDO TIEMPO

45' Arrancó el segundo tiempo del encuentro en el estadio Morumbi.

PRIMER TIEMPO

44' Saque de meta a favor del cuadro boliviano.

32' Tiro de esquina peligroso a favor de Brasil, ejecutado por Thiago Silva.

20' Fernando Saucedo (Bolivia) recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro luego de la revisión del VAR. Esto por una agresión.

19' El VAR es usado por primera vez en la Copa América.

Incidencias de la inauguración de la Copa América 2019

- Karol G y Leo Santana ya se presentan en la ceremonia de inauguración.

- El Perú ya ha tenido participación en este evento, pues dos representantes de nuestro país se hicieron presente en la ceremonia con trajes típicos haciendo alusión a nuestra cultura.

- ¡A estadio lleno! Comenzó la inauguración de la Copa América Brasil 2019, esto se viene llevando a cabo en el estadio Morumbi de Sao Paulo.

Banderazo a la Selección Peruana previo a Copa América

La Inauguración Copa América 2019 está a punto de iniciar, y no puedes perderte todos los detalles de esta ceremonia que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil. Para esto y como de costumbre, podrás conocer todos los detalles como incidencias, goles, tarjetas amarillas, rojas, y demás situaciones que en los cotejos se den, esto a través de Libero.pe, que con el minuto a minuto de todos los partidos de este torneo de gran magnitud en América Latina, te hará vibrar con cada encuentro y desde donde estés.

Ha llegado el día, hoy se enfrentarán en un partido de inauguración Copa América el anfitrión y dueño de casa: Brasil, haciéndole frente a un Bolivia que llega a la tierra de la samba con todas las ganas de hacerse de un lugar en el podio final. El encuentro entre ambas escuadras se vivirá a las 7:30 p.m. (hora peruana), esto en el Estadio Morumbi. Puedes vivir todas las incidencias desde aquí.

Las dos primeras escuadras que se enfrentarán hoy llegan desigual. Por un lado tenemos al pentacampeón del mundo Brasil, que pese a haber dejado fuera de la lista de jugadores en la Copa América: Neymar; hará todo lo posible y seguramente no le costará mucho hacer la diferencia en el encuentro. Por otro lado se ubica Bolivia, la ‘Cenicienta’ de Sudamérica, que tratará a punta de empeño, de demostrar por qué podrían llegar a una instancia mayor en el torneo de talla internacional.

Atualização!

🇧🇷 🇧🇴 🇻🇪 🇵🇪

Este duelo será parte del primero que se juegue por el Grupo A, en donde además se encuentra la Selección Peruana, acompañado de Venezuela y los dos que se medirán hoy para dar el pie a la competencia internacional. A partir de mañana la fiesta en Brasil se vivirá intensamente, pues aparte de este grupo, otros candentes encuentros se vivirán en la tierra de la samba.

Los encuentros de la blanquirroja al mando de Ricardo Gareca empezarán mañana ante la escuadra de Venezuela, esto se jugará a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Luego de ello, el martes 18 de junio el bicolor se verá las caras ante Bolivia a las 4:30 p.m. (hora peruana), y ya para cerrar la primer fase de grupos, Perú se enfrentará en una batalla a muerte con Brasil, con quien nos disputaremos la localía en el Estadio Arena de Sao Paulo.

La máxima información y en tiempo real, la podrás vivir mediante Libero.pe, pues tendremos todos los detalles de la Copa América gracias a Milagros Crisanto y Gustavo Peralta, nuestros enviados especiales que viajaron hasta Brasil para obtener datos exactos, precisos y concretos sobre los encuentros que se vivirán en este magno evento.



¿Qué canales transmitirán la Copa América Inauguración 2019?

Copa América 2019 | La inauguración de este certamen de talla internacional será transmitido en Perú a través de América Televisión y DirecTV Sports. Además, la previa, las incidencias y el minuto a minuto de lo que en este evento suceda estará a cargo de Libero.pe, que traerá todos los pormenores de la cita em Sao Paulo.

¿A qué hora comienza la inauguración de la Copa América 2019? Fecha hora y canal Perú, México y Argentina

Copa América 2019 | El inicio de la ceremonia inaugural del torneo sudamericano, iniciará a las 7:10 p.m. en Perú y México, mientras que en Argentina por el cambio de horario se vivirá a las 9:10 p.m.

¿A qué hora juegan Brasil vs Bolivia EN VIVO Copa América 2019?

Copa América 2019 | El partido inaugural de este certamen internacional estará a cargo del anfitrión: Brasil; que se medirá ante la escuadra de Bolivia, esto a las 7:30 p.m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá la Copa América en Perú?

Copa América 2019 | Los canales que estarán a cargo de las transmisiones del torneo sudamericano serán América Televisión y DirecTV Sports, sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto de todos los cotejos a través de Libero.pe.

Copa América 2019 partidos en fase de grupos

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia



Viernes 14 de junio 7:30 p.m. - Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. - Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. - Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. - Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. - Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. - Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)

Grupo B: Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar



Sábado 15 de junio 5:00 p.m. - Argentina vs. Colombia (Arena Fonte Nova, Salvador)

Domingo 16 de junio 2:00 p.m. - Paraguay vs. Qatar (Estadio Maracaná, Río)

Miércoles 19 de junio 4:30 p.m. - Colombia vs. Qatar (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Miércoles 19 de junio 7:30 p.m. - Argentina vs. Paraguay (Estadio Mineiraro, Belo Horizonte)

Domingo 23 de junio 2:00 p.m. - Qatar vs. Argentina (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Domingo 23 de junio 2:00 p.m. - Colombia vs. Paraguay (Arena Fonte Nova, Salvador)

Grupo C: Uruguay, Chile, Ecuador y Japón



Domingo 16 de junio 5:00 p.m. - Uruguay vs. Ecuador (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Lunes 17 de junio 6:00 p.m. - Japón vs. Chile (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Jueves 20 de junio 6:00 p.m. - Uruguay vs. Japón (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Viernes 21 de junio 6:00 p.m. - Ecuador vs. Chile (Arena Fonte Nova, Salvador)

Lunes 24 de junio 6:00 p.m. - Ecuador vs. Japón (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Lunes 24 de junio 6:00 p.m. - Chile vs. Uruguay (Estadio Maracaná, Río)

Karol G EN VIVO show y ceremonia Inauguración Copa América 2019

Copa América 2019 | La cantante colombiana Karol G estará presente en la inauguración del certamen sudamericano, la artista de 28 años fue elegida para cantar la canción oficial de Brasil 2019 y la presentará en la ceremonia de hoy. Ella además estará acompañada de Leo Santana, compositor brasileño.

Inauguración Copa América: horarios país por país

Perú: 7:10 p.m.

Ecuador: 7:10 p.m.

Colombia: 7:0 p.m.

Estados Unidos: 7:10 p.m.

Bolivia: 8:10 p.m.

Venezuela: 8:10 p.m.

Argentina: 9:10 p.m.

Chile: 9:10 p.m.

Uruguay: 9:10 p.m.

Brasil: 9:10 pm

Inauguración Copa América 2019: Canales de transmisión

Perú: América Televisión y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, Rede Globo y Rede Bandeirantes.

Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+ y DirecTV Sports.

México: Televisa, TV Azteca y TD.

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV Sports.

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max y DirecTV Sports.

Chile: VTR Cable Ttelevisión y DirecTV Sports.

Ecuador: Gama TV, TC Televisión y DirecTV Sports.

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max y DirecTV Sports.

Uruguay: Teledoce, Tenfield y DirecTV Sports.

Estados Unidos: Telemundo