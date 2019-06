Copa América: Gustavo Peralta ya se sumó a la cobertura de Líbero en Brasil 2019

La fiesta del fútbol sudamericano comienza este viernes con la Copa América 2019. La Selección Peruana apunta a llegar y para ello Líbero y el Grupo La República, por medio de Gustavo Peralta y Milagros Crisanto, están en Brasil para traer la mejor información del magno certamen.



Milagros Crisanto fue la primera de las enviadas en llegar a Brasil, a donde viajó el lunes y reporta desde entonces los pormenores de la Selección Peruana, desde su llegada y los entrenamientos en Porto Alegre.



Gustavo Peralta llegó hace unos días a Brasil y se sumó a Milagros para darle a los usuarios de Líbero y del Grupo La República la mejor cobertura en cuanto a información.



Sigue la información que brindarán tanto en la web, Líbero TV, la edición impresa y sus cuentas de Twitter.



No te olvides que este sábado inicia la participación de Perú en la Copa América 2019 frente a Venezuela, en el Arena do Gremio desde las 2:00 p.m. Sigue las incidencias de la previa, el partido y el post a través de las plataformas de Líbero.

Grupo A: Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia

Viernes 14 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)