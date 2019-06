Perú vs Venezuela EN VIVO por la primera jornada del Grupo A en la Copa América 2019

La selección de Perú recibirá este sábado 15 de junio al conjunto de Venezuela en el Arena do Gremio, Porto Alegre a las 14:00 (hora peruana) EN VIVO América TV ONLINE DIRECTV Sports por la fecha 1 de la Copa América 2019.

Los dirigidos por Ricardo Gareca empezará una nueva aventura ante los 'llaneros'. El 'Tigre' disputará su tercera Copa América desde que asumió las riendas de la 'Bicolor': logró el tercer puesto en Chile 2015 y llegó hasta los cuartos de final en Estados Unidos 2016.

Tras clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018, Ricardo Gareca quiere seguir cosechando alegrías para la 'Bicolor' y es por ello que un triunfo ante los 'llaneros' será vital para seguir con las chances de clasificar a la siguiente ronda, aunque no será fácil.

El vestuario de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 se encuentra listo en el estadio Arena do Gremio para el debut de nuestra 'blanquirroja' en la @CopaAmerica el día de mañana. ⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/Q7Vvupogrz — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 14 de junio de 2019

Por su parte, Venezuela viene de apabullar - de visita - a Estados Unidos por 3-0 en un amistoso internacional. Los pupilos de Rafael Dudamel están 'on fire', especialmente Salomón Rondón, quien defendió la casaquilla de Newcastle United en la temporada pasada.

A comparación de Perú, que terminó cayendo goleado en el Estadio Monumental de Ate por 3-0, Venezuela ha demostrado un crecimiento sostenido en estos últimos años, lo que supone ser un escollo difícil de superar: apelarán al juego rápido por las bandas, así como a la seguridad de su portero, Wuilker Fariñez, quien ataja en Millonarios FC.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ VS VENEZUELA | COPA AMÉRICA BRASIL 2019

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Jefferson Farfán, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Ronald Hernandez, Yordan Osorio, Mikel Villanueva; Tomás Rincon, Yangel Herrera, Junior Moreno; Jhon Murillo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

DT: Rafael Dudamel.

PERÚ VS VENEZUELA | COPA AMÉRICA BRASIL 2019 | HORA, FECHA Y ESTADIO

Hora: 14:00 (hora peruana).

Fecha: 15 de junio de 2019.

Estadio: Arena do Gremio, Porto Alegre

PERÚ VS VENEZUELA | COPA AMÉRICA BRASIL 2019 | CANALES

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports

Costa Rica: Sky HD, Repretel EN VIVO

Ecuador: DIRECTV Sports

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2

Guatemala: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: DAZN

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes, ESPN+, NBC Sports

Uruguay: Vera+, Directv Sports

Venezuela: Directv Sports

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el PERÚ VS VENEZUELA por la Copa América Brasil 2019?

En Internet el duelo entre Perú vs Venezuela por la Copa América Brasil 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.