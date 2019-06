[EN VIVO] Perú 0-0 Venezuela ONLINE por la Copa América 2019 [América TV]

Perú vs Venezuela EN VIVO este sábado en el Arena de Gremio por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa América 2019. La transmisión va ONLINE GRATIS desde las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de Movistar Televisión e incidencias a través de Libero.pe.

[MINUTO A MINUTO] PERÚ VS VENEZUELA

PRIMER TIEMPO

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Gonzáles, Tapia, Yotún; Farfán Cueva y Guerrero.

Venezuela: Fariñez; Mago Villanueva, Chancellor, Rosales; Herrera, Rincón, Moreno; Savarino, Murillo; Rondón.

LA PREVIA

A lo largo de la historia, sin importar que sean duelos amistosos, por Eliminatorias o en la Copa América, Perú ha mantenido una paternidad considerable sobre Venezuela, la cual está obligado a refrendar esta tarde en Porto Alegre.

En total hemos jugado 33 partidos, con 20 triunfos para Perú, cinco empates y ocho derrotas que no deben repetirse.

La Blanquirroja, por la Copa América, se enfrentó al equipo llanero en un total de siete partidos, de los cuales perdió uno y empató otro, mientras que ganó los cinco restantes, dejando en claro una superioridad basada en jerarquía.

No todos los futbolistas de nuestra lista tienen experiencia en la Copa América pero sí la mayoría, lo cual nos da mayores razones para confiar en un posible triunfos

Pese a no contar con jugadores de gran renombre a nivel mundial, no debemos confiarnos, pues el nivel de la “Vinotinto” está en alza gracias a una camada joven y dispuesta a dar el golpe.

Así como nosotros tenemos a Paolo Guerrero como principal figura, los de Venezuela cuentan con un Salomón Rondón en uno de sus principales momentos de su carrera.

PERÚ VS VENEZUELA | PROBABLES ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villnueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo y Salomón Rondón.

A qué hora ver PERÚ VS VENEZUELA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver PERÚ VS VENEZUELA EN VIVO ONLINE

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, SporTV Play

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

Costa Rica: Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD, Tigo Sports Honduras

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN Spain

Trinidad y Tobago: SportsMax App, DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax 2

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision