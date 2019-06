Brasil vs Bolivia: los hilarantes memes que dejó el primer partido de Copa América 2019 y la inauguración

La Copa América 2019 inició este viernes con el Brasil vs Bolivia, el partido inaugural del certamen continental. El 'Scratch' goleó 3-0 en el primer duelo y los hinchas no tuvieron piedad en Facebook y redes sociales, en donde no faltaron los infaltables memes.



Un doblete de Coutinho y un golazo de Everton fueron gravitantes para el 3-0 de Brasil, que sumó sus primeros tres puntos en el grupo A de la Copa América.

Los usuarios de redes sociales no tuvieron piedad de que Coutinho haya sido la figura e ironizaron el hecho de que Tite haya encontrado al reemplazante de Neymar como el más gravitante del equipo.



Otros usuarios también hicieron burlas del presidente Evo Morales y el hecho de que estaba esperanzado de una sorpresa de Bolivia en el Estadio Morumbí.

A continuación puede ver los mejores memes que dejó el Brasil vs Bolivia en el partido inaugural de Copa América 2019.