Juan Musso, portero de Argentina: “Iba a ver la Copa América por televisión y ahora estoy convocado” [VIDEO]

La Copa América se inició la tarde de ayer, pero la Selección de Argentina recién tendrá su debut esta tarde, ante la complicada Colombia. En medio de los entrenamientos de cara al primer encuentro por el Grupo B, el portero Esteban Andrada (Boca Juniors) quedó lesionado y tuvieron que convocar de emergencia a Juan Musso, quien ya se unió a las prácticas.

El repentino futbolista convocado fue sorprendido en medio de sus vacaciones tras una buena temporada con el Udinese de Italia, pero reveló que se siente motivado al ser considerado por Lionel Scaloni, entrenador de Argentina. “Fue la lesión del flaco (Andrada) que me trajo hasta acá. Vengo a dar una mano desde donde me toque para la selección y así tratar de ayudar”, señaló Juan Musso.

“Estaba de vacaciones en San Nicolás, no estaba tan lejos. Fui el último que se enteró, había salido en los medios y me puse contento por la oportunidad, por la posibilidad de venir ayudar y disputar la Copa América... que es hermoso”, añadió el portero con una gran sonrisa en el rostro. Antes, solo había tenido la posibilidad de disputar un amistoso con la absoluta de Argentina.

De la misma forma, confesó que unirse algo tarde al grupo que ya concentra no será un problema, pues tiene buena relación con todos. “Hablé con algunos, con Rodrigo (de Paul) y Agustín Marchesín y con Andrada también, que me dijo que por suerte no fue nada grave. Además, algunos de Racing que conozco me saludaron”, explicó Juan Musso en su llegada al aeropuerto de Bahía.

Finalmente, el portero de 25 años confesó que ya tenía planes para vivir la emoción de la Copa América Brasil 2019, los que fueron cambiados, pero para bien. “Lo iba a ver por la televisión, con amigos y la familia. Ahora, de repente, me toca estar aquí”, confesó Juan Musso. La emoción era notoria, aunque la posibilidad de ser titular es complicada.

La primera temporada de Juan Musso fuera de Racing Club fue la 2018-19, donde llegó a disputar 29 encuentros con Udinese, que terminó casi a media tabla de la Serie A de Italia. Su buen nivel en el fútbol de Europa lo llevó a disputar 23 minutos en la victoria de Argentina ante Marruecos (1-0) en marzo del presente año. El guardameta tendrá su primera experiencia en Copa América.