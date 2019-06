Tite, tras el triunfo ante Bolivia: "El hincha no acepta errores"

Este viernes, Brasil aplastó 3-0 a Bolivia en el partido inaugural de la Copa América. Philippe Coutinho fue el jugador del partido al marcar un doblete. Everton anotó el otro tanto y le puso la cereza al encuentro.

El resultado es engañoso pues la 'Canarinha' sufrió más de la cuenta para superar al cuadro altiplánico, que mantuvo su valla invicta en el primer partido. Tras el pitazo final, el DT Tite confesó que el hincha siempre te va a silbar si las cosas no van bien

"Cuando uno no está produciendo, no espera del hincha una comprensión mayor, va a abuchear. Eso lo he vivido en los grandes equipos que pasé, sobre todo cuando el balón pasa del lateral al central, del central al lateral", indicó Tite.

Dichas declaraciones las brindó en la rueda de prensa, donde el estratega de la 'verdeamarelha' ratificó que el equipo falló mucho en los pases y por varios tramos del partido estuvieron contras las cuerdas.

Es preciso mencionar que los tantos del 'Scratch' llegaron en la segunda mitad por medio de Coutinho, quien anotó a los 50' y 53'. Everton selló la victoria a falta de cinco minutos para el final.

Con dicho resultado, Brasil sumó sus tres primeros puntos en el Grupo A y es líder momentáneo a la espera del resultado entre Perú y Venezuela, escuadra que chocan hoy en Porto Alegre.

EL DATO:

Brasil registra 8 Copa América en toda su historia.