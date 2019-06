Copa América 2019. Dani Alves criticó a la hinchada que asistió al Morumbi para el debut de la Selección de Brasil

La Selección de Brasil ya hizo su debut en la Copa América ganándole por 3-0 a la Selección de Bolivia en el estadio de Morumbi, con un doblete de Philippe Coutinho y con un golazo de Everton Sousa que sentenció el encuentro.

Dani Alves lateral de la selección brasileña declaró luego del triunfo en zona mixta que no sintió el apoyo de los hinchas "No sé si es el precio de las entradas o qué es. Cuando jugamos en el Arena hay otra energía” afirmó.

El jugador del PSG siguió hablando recalcó que no es hipócrita y que en el Morumbi no sintieron el calor de su gente “Esto marca diferencias porque no tenemos la sensación de jugar en casa, de estar representando a nuestro país" finalizó.

Luego de la ceremonia de inauguración de la Copa América, se dio inicio al encuentro entre ambas selecciones con un primer tiempo sin goles, se podía ver a una Bolivia defensiva, mientras que la ‘verdeamarela’ intentaba concretar los ataques.

En el segundo tiempo la ‘caraninha’ entró decidida a cambiar el marcador y en los primeros cinco minutos del tiempo complementario tras una falta en el área en de Adrián Jusino, que fue consultado por el arbitró con el VAR, llegó de penal el primer gol.

Posterior a ello, llegó el segundo tanto del jugador del Barcelona que de un cabezazo marcó el primer doblete del torneo, con una Bolivia que no logró despertar apareció Everton y marcó el tercer gol, que terminó por sentenciar el encuentro.