Perú vs Venezuela: Alineación confirmada de la 'Bicolor' para debut Copa América 2019

Perú vs Venezuela EN VIVO | La 'Bicolor' debuta en la Copa América 2019 este sábado frente a la 'Vinotinto' en el Arena do Gremio. Ricardo Gareca ya tiene definido su once titular y Jefferson Farfán y Paolo Guerrero a la cabeza.

Sin muchas sorpresas por lo visto en las prácticas, Gareca mantendrá el once que utilizó inicialmente desde que entrenó en Brasil.

EN VIVO

Alineación de Perú vs Venezuela.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles; Christian Cueva, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Gareca apelará para el Perú vs Venezuela a un sistema de 4-3-3, con una ofensiva compuesta por Cueva, Farfán y Guerrero.

'Canchita' Gonzales irá por el sector derecho del mediocampo. Será encargado de la marca, distribución de balón y remate.

Otra de las dudas despejadas está en la zaga. Finalmente, Gareca se desencantó por Abram y Zambrano como la dupla de centrales, dejando a Araujo fuera de la pelea.

Cabe recordar que Perú jugará a las 2 p.m. ante Venezuela en el Arena do Gremio en su debut en la Copa América 2019.