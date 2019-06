Perú vs Venezuela: Christofer Gonzáles y su golazo anulado en la Copa América [VIDEO]

Perú vs Venezuela EN VIVO vía America TV GO se enfrentan este sábado en el Arena do Gremio, en partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2019. Christofer Gonzáles abrió el marcador tras meter un bombazo desde fuera del área. Sin embargo, el árbitro anuló por posición adelantada de otro jugador nacional.

El popular ‘Canchita’ cogió un rebote tras un centro en un tiro libre situado por la banda derecha de Yoshimar Yotún. En la jugada previa a la pelota parada, Luis Mago le había cometido una brutal falta a Paolo Guerrero, quien finalmente se recuperó. El defensor de la ‘Vinotinto’ recibió la tarjeta amarilla.

En una primera instancia el colegiado colombiano, Wilmar Roldán, confirmó el gol, pero luego de la celebración peruana se comunicó con las personas encargadas del VAR y decidió revisar la jugada en las respectivas pantallas. Tras analizar meticulosamente, invalidó la anotación de Christofer Gonzáles

¿Qué había pasó en el gol de ‘Canchita? Y es que a la hora del tiro libre, habían hasta tres jugadores en posición adelantada; tal y como se ve en la foto de abajo: Tapia, Guerrero y Luis Abram estaban delante de la línea de offside; solamente el video arbitraje fue capaz de revelar esa "falta".

Perú vs Venezuela EN VIVO Copa América 2019 VIDEO GOL ANULADO

En el tiro cobrado por ‘Yoshi’ a media altura, Renato Tapia intentó cabecear y el portero Wuilker Faríñez perdió el esférico tras calcular mal en su salida. El rebote le quedó al futbolista del Cristal, quien le pegó en primera con una potencia descomunal y la colocó al ángulo.

El guardameta venezolano y el mediocampista nacional se dieron un encontronazo y ambos quedaron tendidos sobre el campo. No obstante, Faríñez se llevó la peor parte y le costó varios minutos poder recuperarse, pues los médicos ingresaron el césped y le colocaron una “curita” debajo de sus labios.

