Perú vs Venezuela [FOTOS] Así se vive la fiesta de la hinchada 'Bicolor' en las tribunas del Arena do Gremio

Perú vs Venezuela EN VIVO | La 'Bicolor' debuta en la Copa América 2019 en el duelo ante la 'Vinotinto'. El Arena do Gremio no luce repleto, pero la hinchada nacional se ha hecho presente para alentar al equipo de Ricardo Gareca.

El recinto brasileño no luce repleto a totalidad para el Perú vs Venezuela, pero sí hay gran cantidad de hinchas nacionales.

Así, podemos apreciar a fanáticos con vestimenta característica de Perú, así como de banderas y camisetas de la 'Bicolor'.

Sin embargo, en la previa también predominó la presencia de hinchas venezolanos en Porto Alegre, quienes también acudieron al estadio para alentar al combinado patrio.

Es importante recordar que el primer tiempo de Perú estuvo marcado por el gol anulado a 'Canchita' Gonzales, luego de que el árbitro revisó el VAR.

Dato

Fixture y resultados del Grupo A de Copa América 2019

Viernes 14 de junio Brasil 3-0. Bolivia (Estadio Morumbí, Sao Paulo)

Sábado 15 de junio Venezuela vs. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Martes 18 de junio 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela ( Arena Fonte Nova, Salvador)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela (Estadio Mineirao, Belo Horizonte)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)