Perú vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora juega la 'Bicolor' en la fecha 2 de la Copa América 2019

Perú debutó en la Copa América 2019 con un empate ante Venezuela. El equipo de Ricardo Gareca no pudo celebrar en su primer partido y ahora buscará un triunfo necesario ante Bolivia en la fecha 2 del grupo A. Conoce cuándo se jugará el partido, dónde y qué canales lo llevarán a las pantalla.



El equipo liderado por Paolo Guerrero se desplazará a Río de Janeiro, lugar en donde se medirá ante Bolivia el próximo martes 18 de junio. El duelo va EN VIVO desde las 4:30 p.m.

El Perú vs Bolivia se disputará en el mítico Estadio Maracaná, un recinto lleno de historia y que será clave para las aspiraciones de la 'Bicolor' en la Copa América 2019.



Ambas selecciones están obligadas a ganar, por lo que se jugarán el todo por el todo para llegar con aspiraciones a la última fecha de la fase de grupos de la Copa América.

Fixture de Perú en el Grupo A de Copa América 2019

Sábado 15 de junio Venezuela 0-0. Perú (Arena do Gremio, Porto Alegre)

Martes 18 de junio 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú (Estadio Maracaná, Río)

Sábado 22 de junio 2:00 p.m. Perú vs. Brasil (Arena Corinthians, Sao Paulo)



Canales del Perú vs Bolivia



Perú: América Televisión y DirecTV Sports.

Brasil: SporTV, Rede Globo y Rede Bandeirantes.

Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+ y DirecTV Sports.

México: Televisa, TV Azteca y TD.

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV Sports.

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max y DirecTV Sports.

Chile: VTR Cable Ttelevisión y DirecTV Sports.

Ecuador: Gama TV, TC Televisión y DirecTV Sports.

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max y DirecTV Sports.

Uruguay: Teledoce, Tenfield y DirecTV Sports.

Estados Unidos: Telemundo