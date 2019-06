Uruguay vs Ecuador EN VIVO vía Directv Sports por el Grupo C de la Copa América 2019 [GUÍA TV]

Uruguay vs Ecuador EN VIVO vía Directv Sports | chocan este domingo 16 de mayo desde las 5:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 1 del Grupo C de la Copa América 2019 en Brasil. El encuentro de jugará en el Estadio Mineirão y será transmitido por Directv Sports. Sigue las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Uruguay es la que más veces ha ganado el trofeo de la Copa América (15 en total) y va en busca de su estrella N° 16. El favoritismo de los ‘charrúas’ tiene que ver más con las grandes figuras individuales con las que cuenta, que el estilo futbolístico actual. Aunque, en ocasiones es suficiente para marcar la diferencia.

🎥 Uruguay entrenó esta mañana en Cidade do Galo y culminó su preparación para el debut en la Copa América 2019. pic.twitter.com/H4pH0KilWb — Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 de junio de 2019

Luis Suárez y Edinson Cavani serán los líderes en ataque; Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur, mientras que Diego Godín y José María Giménez en defensa. La experiencia del entrenador Óscar Washington Tabárez también será un factor fundamental, pues bajo su dirección se logró el título en el 2011, tras vencer en la final a Paraguay.

En tanto, la Selección de Ecuador que encabeza Hernán Darío Gómez no llega en su mejor momento, pues llegan con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria: cayeron 1-0 con Estados Unidos y 3-2, hace unos días, ante México. Mientras que empataron 0-0 con Honduras y 1-1 ante Venezuela. Situación complicada, pero no difícil de superar.

La principal característica de los 'Norteños' es la velocidad en el ataque, siendo Antonio Valencia el más experimentado en este aspecto. A la vez, el buen nivel de Ángel Mena (León), Renato Ibarra (América) y Enner Valencia (Tigres) del fútbol mexicano serán de cuidado para cualquier defensa. La Selección de Ecuador confía en su potencia ofensiva.

📸🇪🇨 Postales del entrenamiento del día de hoy en el complejo de Cruzeiro previo a nuestro debut en esta Copa América Brasil 2019 ante @Uruguay. #PorUnNuevoDesafío pic.twitter.com/JKwd30HkXX — FEF Ecuador (@FEFecuador) 14 de junio de 2019

GUÍA DE CANALES DEL URUGUAY vs ECUADOR: COPA AMÉRICA EN VIVO

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo, GloboEsporte.com

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 11

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2, Tele Haiti

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2, SportsMax App

España: tvG2, DAZN Spain

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: Telemundo, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo, Globo TV Internacional, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

¿A QUÉ HORA JUEGAN URUGUAY vs ECUADOR EN VIVO ONLINE POR LA COPA AMÉRICA 2019?

Perú: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

España: 12:00 medianoche

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

URUGUAY vs ECUADOR EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

