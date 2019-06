Ricardo Gareca y su análisis del empate entre Perú y Venezuela: “Merecíamos ganar" [VIDEO]

Perú y Venezuela se jugaron un partidazo esta tarde del sábado 15 de junio en el Arena do Gremio, pero al final no se hicieron daño y empataron sin goles por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2019. Ricardo Gareca ofreció una rueda de prensa al final del cotejo e hizo un detallado análisis sobre la actuación de la ‘Bicolor’.

El entrenador argentino sostuvo que le gustó como jugó el combinado nacional, pero que le faltó más eficacia en los últimos metros. Asimismo, performance de Carlos Zambrano junto a Abram en la saga central de la defensa y dejó en claro que la suplencia de André Carrillo fue decisión táctica.

“La agresividad no la perdimos. El equipo tuvo situaciones de gol ante un rival complicado. El partido fue parejo y disputado. Creo que merecíamos ganar. Siempre con Venezuela sale este tipo de partidos y es un equipo contragolpeador y muy peligroso. Tuvimos mejores situaciones de gol”, declaró Gareca en conferencia.

“Venezuela con 10 hombres igual es un rival complicado. En estos torneos siempre es importante sumar. Venezuela es un equipo contragolpeador y muy peligroso. No me voy conforme con el resultado, sí con el rendimiento”, añadió el entrenador de la ‘Blanquirroja’.

PERÚ VS VENEZUELA: JUGADOR POR JUGADOR

“Estamos conformes con Farfán y Guerrero por su rendimiento. Siempre fueron peligrosos. Con respecto a Zambrano, fue importante. Después de tanto tiempo, volvió a la selección. Me conformó mucha la dupla con Abram”, manifestó el DT de Perú.

PERÚ VS VENEZUELA: REFLEXIÓN

“Tenemos que mejorar en muchas cosas. Venezuela no nos regaló nada. Todavía estamos intentando tener mayor calidad, creo que lo vamos a lograr. No me voy conforme con el resultado, pero sí con el rendimiento. Creo que Venezuela no nos sometió en ningún momento”, sentenció.

PERÚ VS VENEZUELA: CONFERENCIA COMPLETA